Политика 18 февраля 2026 16:23

Шадаев: Работу Телеграма пока не будут ограничивать в зоне спецоперации

Максут Шадаев в 2023 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работу мессенджера Telegram пока не будут ограничивать в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сегодня заявил в Государственной Думе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Телеграма в зоне СВО. Мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы», – сообщил руководитель Минцифры.

При этом министр уточнил, что Телеграм по-прежнему доступен в России, хотя и замедлен. «Замедление – это закон, который тоже был принят в Думе, внесен депутатами», – напомнил он парламентариям.

Ранее Шадаев объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Телеграма систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона.

По словам главы Минифры, существуют прямые подтверждения доступа иностранных спецслужб к перепискам в мессенджере. К тому же, по его информации, руководство компании проигнорировало 150 тыс. запросов на удаление материалов.

На прошлой неделе, 10 февраля, Роскомнадзор заявил, что продолжит принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram из-за неисполнения им законодательства РФ.

За последний час, по данным сервиса Downdetector, резко выросло число жалоб российских пользователей на проблемы в работе Телеграма.

Больше всего жалоб, 44%, связано с отсутствием оповещений. Из остальных 35% приходятся на сбой мобильного приложения, 13% – на сбой сайта, 4% – на общий сбой, 1% – на невозможность зайти в личный кабинет.

#telegram #блокировка telegram #Минцифры РФ #спецоперация #СВО
