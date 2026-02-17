news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 12:16

Роскомнадзор прокомментировал слух о полной блокировке Телеграма с 1 апреля

Читайте нас в
Телеграм

Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации о блокировке мессенджера Telegram. Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о полной блокировке приложения на территории России начиная с 1 апреля, передает ТАСС.

Ранее Телеграм-канал Baza со ссылкой на «собеседников из нескольких ведомств» сообщил, что с 1 апреля этого года РКН приступит к тотальной блокировке Телеграма по аналогии с социальными сетями Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Неделю назад, 10 февраля, Роскомнадзор заявил, что продолжит принимать меры по частичному ограничению работы Телеграма из-за неисполнения мессенджером законодательства РФ.

читайте также
Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram
Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram
Депутат ГД Боярский: Не понимаю, что мешает Telegram пойти навстречу и снять претензии
Татарское «алга» в Эр-Рияде, упрямство Дурова и судьба Телеграма в России: акценты недели
Татарское «алга» в Эр-Рияде, упрямство Дурова и судьба Телеграма в России: акценты недели
#телеграм #telegram #блокировка telegram #роскомандзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

16 февраля 2026