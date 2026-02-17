Роскомнадзор прокомментировал слух о полной блокировке Телеграма с 1 апреля

Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации о блокировке мессенджера Telegram. Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о полной блокировке приложения на территории России начиная с 1 апреля, передает ТАСС.

Ранее Телеграм-канал Baza со ссылкой на «собеседников из нескольких ведомств» сообщил, что с 1 апреля этого года РКН приступит к тотальной блокировке Телеграма по аналогии с социальными сетями Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Неделю назад, 10 февраля, Роскомнадзор заявил, что продолжит принимать меры по частичному ограничению работы Телеграма из-за неисполнения мессенджером законодательства РФ.