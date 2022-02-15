«Камила, ты для нас уже чемпионка!»: Минниханов поддержал Валиеву, пожелав успехов на ОИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал фигуристку Камилу Валиеву перед стартом одиночного катания на Олимпиаде в Пекине.

«Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся! Уңышлар сиңа!» – написал руководитель республики в своем инстаграм-аккаунте, сопроводив текст видеороликом, в котором казанская фигуристка в слезах дает свое первое интервью после допингового скандала.

Интернет-пользователи также выразили поддержку спортсменке. «Прекрасная девочка, ты лучшая!», «Удачи, Камила! Болеем! Мы с тобой», «Успехов, удачи и сил ей! Поддерживаем и переживаем из Казахстана!» – пишут комментаторы.

Напомним, Валиева выступит в личных соревнованиях Олимпиады, несмотря на положительный допинг-тест. Это стало известно после решения CAS отклонить апелляцию WADA и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.

Сегодня Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят на Олимпийских играх с короткой программой. Обо всех важных аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой читайте в большом материале ИА «Татар-информ».