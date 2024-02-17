Раис у Раиси, Путин ставит на Байдена, студентов тянут на заводы: обзор событий недели

В Исламской Республике Иран (ИРИ) Рустам Минниханов продолжает работу по укреплению и развитию отношений со странами исламского мира

Фото: rais.tatarstan.ru

«С удовольствием готов вновь посетить вашу республику»: Раис Татарстана встретился с Президентом Ирана

Событие недели в международных отношениях нашей республики – визит делегации Татарстана во главе с Раисом РТ в Исламскую Республику Иран (ИРИ). Здесь Рустам Минниханов продолжает работу по укреплению и развитию отношений со странами исламского мира, ставшими стратегическими партнерами России в последнее время. Работа эта ведется как с позиций федеральной фигуры – председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», так и с позиций главы региона в рамках так называемой региональной дипломатии. При этом удается гармонично сочетать работу именно по этим двум функционалам.

По линии группы «Россия – Исламский мир» Минниханов встречался в Иране с самыми высокопоставленными лицами. Венцом здесь стала встреча с Президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Эта встреча – результат добрых и теплых личных взаимоотношений между Президентом Ирана и Рустамом Миннихановым.

Лидер Татарстана налаживал эти контакты, когда Сеид Ибрагим Раиси еще не был президентом Ирана. Так, в 2017 году во время посещения города Мешхед Рустам Минниханов встретился с ним как председателем фонда «Астан Кудс Резави», обсудив вопросы взаимодействия фонда с Татарстаном. Тогда татарстанская делегация посетила Мавзолей Имама Резы и историческую библиотеку, в которой хранятся ценнейшие собрания рукописей и исламских реликвий. Такое уважение к духовной жизни Ирана, безусловно, произвело самое благоприятное впечатление на будущего президента страны. В свою очередь, Сеид Ибрагим Раиси посетил в 2018 году Казань, где ему был оказан самый радушный прием. А 3 августа 2021 года он стал Президентом Ирана, одержав уверенную победу на выборах.

Встреча Рустама Минниханова с Ибрагимом Раиси – результат добрых и теплых личных взаимоотношений Фото: rais.tatarstan.ru

Ибрагим Раиси на встрече вспомнил визит в Татарстан в 2018 году и выразил готовность вновь посетить нашу республику. «Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», – добавил Президент Ирана.

Минниханов во главе делегации РТ провел также встречи с заместителем министра нефти Ирана, главой Иранской национальной нефтяной компании NIOC Мохсеном Ходжастемехром, с министром экономики и финансов Эхсаном Хандузи, с министром промышленности, рудников и торговли Аббасом Алиабади. На всех встречах иранских партнеров приглашали принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае этого года.

Что касается деловой повестки, то Раис Татарстана посетил с делегацией иранскую провинцию Исфахан, представляющую собой крупный промышленный центр. Здесь развито текстильное производство, особенно ценятся исфаханские ковры, металлургия, сельское хозяйство, а также авиационная, автомобильная и фармацевтическая отрасли. Кроме того, здесь расположены крупный нефтеперерабатывающий и электротехнический заводы. В Исфахане делегация Татарстана встречалась не только с губернатором провинции, но и с руководителями местных промышленных предприятий.

Раис Татарстана посетил с делегацией иранскую провинцию Исфахан, представляющую собой крупный промышленный центр Фото: rais.tatarstan.ru

В последнее время взаимоотношения России и Ирана переживают беспрецедентный расцвет во всех сферах. Ярко выражен бурный рост и экономического сотрудничества. Торговый оборот двух стран достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. По последним данным за 9 месяцев 2023 года, Татарстан нарастил торговый оборот в 1,5 раза – до $162 млн. С учетом наблюдающейся дальнейшей активизации татарстанско-иранского сотрудничества в этом году цифры товарооборота ожидаются еще выше.

Байден лучше Трампа: Путин оценил свое эпичное интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин на этой неделе поделился послевкусием от эпичного интервью, данного им американскому журналисту Такеру Карлсону.

И здесь прозвучало неожиданное признание Президента о предпочтительности для России Джо Байдена в качестве главы Белого дома. Вполне вероятно, что Путин оценивает не столько личности, сколько партийную принадлежность Байдена и Дональда Трампа. Такие оценки имеют довольно вескую причину – буквально на днях Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 млрд (из них $60 млрд на Украину). Да, мы знаем, что Сенат контролируется демократами и почти все демократы проголосовали за этот пакет. Но смотрите, в чем дело – за пакет проголосовали и 22 республиканца, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла.

Владимир Путин на этой неделе поделился послевкусием от эпичного интервью, данного им американскому журналисту Такеру Карлсону Фото: kremlin.ru

То есть республиканцы в своем многомесячном противостоянии с демократами повели себя как девушка, которая «ломалась, ломалась и набила таким образом себе цену». И все эмоциональные тирады республиканцев, как и Трампа, вся эта дешевая патетика о том, что хватит помогать Украине и давайте займемся внутренними американскими проблемами – все это в Сенате США у республиканцев закончилось просто ничем. Да, ряд принципиальных партийцев проголосовал против, но если бы не те 22 республиканца, то пакет помощи просто не прошел бы – для этого нужны были голоса более 60 сенаторов из ста. О чем это говорит? О полной непредсказуемости республиканцев. Сколько сигналов посылалось им российской стороной ранее, сколько положительного говорили о Трампе как об их лидере – все оказалось бесполезно.

Теперь должно состояться голосование по пакету помощи Украине в Палате представителей Конгресса. Она контролируется республиканцами, но судя по тому, как они повели себя в Сенате, достаточно добавить всего около десятка их голосов к практически уже гарантированным голосам демократов, и закон о помощи Украине будет принят. А все потому, что республиканцы непредсказуемы, у них отсутствует партийная дисциплина.

Демократы в США – это чистое рафинированное Зло, последовательное и принципиальное. А раз так, то они предсказуемы. С ними все понятно, в отличие от тех же республиканцев. Поэтому позиция Путина понятна – для России Байден предпочтительнее Трампа.

КАМАЗ планирует выйти на исторический максимум производства в новейшей истории, наращивать экспортные продажи и практически утроить выручку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Побороться с китайцами: опубликована Стратегия КАМАЗа-2030

Событие недели в корпоративной сфере республики – флагман российского рынка грузовых автомобилей КАМАЗ опубликовал стратегию развития до 2030 года. Компания планирует выйти на исторический максимум производства в новейшей истории, наращивать экспортные продажи и практически утроить выручку.

В прошлом году КАМАЗ выпустил около 53 тыс. единиц коммерческой автотехники. В частности, более 41,7 тыс. единиц тяжелой автотехники, в том числе 5 тыс. грузовиков КАМАЗ-54901, 4,9 тыс. единиц средне- и малотоннажных автомобилей «Компас» («Компас-5», -6, -9, -12), почти 2 тыс. автобусов и электробусов, более 4 тыс. прицепов и полуприцепов. Очевидно, что КАМАЗ выбирается из санкционного кювета. Компания быстро перестроила логистические цепочки и начала выпускать, к примеру, флагман K5 полностью из компонентов, поставки которых не зависят от недружественных стран.

В текущих геополитических условиях, где есть место и санкциям, и проблемам с поставкой товаров, и сложно прогнозировать хотя бы ближайшее будущее, КАМАЗ разработал долгосрочный прогноз и видит развитие компании в перспективе семи лет. Где, помимо совершенствования технологий, будут и новые направления: транспортный бизнес, продажи карьерной техники, развитие сервисного обеспечения и даже новомодная тема – экосистема услуг.

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В стратегии не указывается прогнозная доля компании на рынке в перспективе. Однако из ключевых данных можно высчитать, что она составит примерно 55%. Нет ничего и о том, как КАМАЗ видит себя среди конкурентов, при том что началась экспансия китайцев – по данным Автостата, 4 места в топ-5 сейчас занимают производители из КНР. Но, судя по прогнозу, предприятие планирует оставить лидирующую позицию на рынке за собой. В части конкуренции с китайцами по представленной стратегии проглядывается, что КАМАЗ делает ставку на инновации и комплексные решения, что позволит укрепить его позиции на рынке.

Несмотря ни на что, большое внимание в своей стратегии КАМАЗ уделил вопросам ESG-повестки, сформировав конкретные направления развития и целевые результаты в сфере экологии и низкоуглеродного развития, управления персоналом и социальной деятельности, совершенствования корпоративной системы управления. КАМАЗ поддерживает политику устойчивого развития ООН, выделяя восемь фокусных целей, в достижение которых вносит наибольший вклад. Может быть, сегодня это кажется излишним, время довольно непростое, но завод смотрит далеко вперед. Все-таки ESG-повестка – это глобальный тренд, и КАМАЗ, как глобальная компания, не остается в стороне.

В целом сама по себе Стратегия-2030 оказалась довольно проработанным и реалистичным документом. Остается пожелать камазовцам достижения намеченных в ней целей, невзирая на текущие трудности.

Продолжается сезон годовых коллегий у министерств и ведомств Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Пересмотреть отношение к подготовке кадров: состоялась итоговая коллегия Минпромторга РТ

Продолжается сезон годовых коллегий у министерств и ведомств Татарстана. Одной из самых интересных из них стала итоговая коллегия Министерства промышленности и торговли РТ.

Промышленность Татарстана по итогам 2023 года выросла на 3,3%, причем в обработке – на 6%. В условиях СВО кратно увеличены объемы производства оборонной продукции. Все эти цифры – очень хорошие показатели. В 2023-м экономика всей страны, и Татарстана в частности, находилась под санкционным давлением, тем не менее цифры говорят о том, что развитие не остановилось.

Задачи на 2024 год – не снижать достигнутых темпов. Здесь не обойтись без господдержки, ее объемы растут с каждым годом – до 80 млрд рублей по итогам прошлого года, и это только федеральное финансирование. Для промышленников открыты и другие возможности – например, всевозможные субсидии, льготное софинансирование инвестпроектов, поддержка по линии Фонда развития промышленности РТ и другие.

Говорилось и о кадровом голоде. Прямо сейчас Татарстану требуются более 11 тыс. рабочих, инженеров и технологов, а в ближайшие семь лет нужно подготовить еще 166 тыс. человек. При этом количество трудоспособного населения снижается, а более половины из оставшегося работает в непроизводственной сфере. Среди вариантов решения кадрового вопроса видятся меры по ликвидации серого рынка труда, повышение производительности труда (в том числе за счет оптимизации и роботизации), а также привлечение молодежи из других регионов России и иностранных граждан.

Среди вариантов решения кадрового вопроса видятся меры по привлечению молодежи из других регионов России и иностранных граждан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходима также полная перезагрузка системы среднего профобразования в Татарстане. Привлечение новых кадров невозможно без решения жилищного вопроса – нужны общежития, строительство нового жилья, другие меры по предоставлению работникам крыши над головой. Прозвучал призыв возвратиться к советскому опыту фабрично-заводских школ с общежитиями, которые (школы) действовали при крупных предприятиях и за год обучали неоперившуюся молодежь всем премудростям рабочих профессий. И, конечно, необходимо развитие таких уникальных учреждений, как «Алабуга-политех», что также требует вложений в хостелы и арендное жилье.

На коллегии прозвучали и экстравагантные инициативы. Так, глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил высвободить студентов вузов и ссузов и в индивидуальном порядке обучать их по спецпрограммам после 17 часов. В остальное время пусть вкалывают и зарабатывают. Это, по оценке Шагивалеева, обеспечит приток на рынок труда из высшей школы до 143 тыс., а из средней – 92 тыс. человек. Пилотный проект он призвал запустить в Татарстане как можно скорее. Это, конечно, крайности – не все в состоянии совмещать учебу с работой в таком режиме, который сказывается или на успеваемости, или на качестве работы.

В целом понятно, что с кадровым голодом необходимо бороться, иначе невозможно будет не то что сохранить высокие темпы роста промышленности, но и вообще не растерять промышленный потенциал республики. На одних роботах далеко не уедешь.

Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов не сбавляет обороты в стремлении помочь предпринимателям республики Фото: genproc.gov.ru

«Будем разбираться»: Альберт Суяргулов встретился с предпринимателями

Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов не сбавляет обороты в стремлении помочь предпринимателям республики. На этой неделе он провел очередную встречу с представителями бизнеса вместе с Уполномоченным при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым и прибывшей из Москвы генеральным директором АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» Элиной Сидоренко.

«Насколько хорошо мы защищаем наш бизнес и насколько нам могут доверять. Традиционно мы выслушаем предпринимателей, рассмотрим их обращения и постараемся помочь», – заявил на встрече прокурор Татарстана.

В целом в Татарстане ведется системная работа по снижению разного рода давления на предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев напомнил, что еще три года назад жалобы на действия контрольно-надзорных органов составляли четверть от общего количества жалоб.

«Каждый четвертый предприниматель сталкивался с теми или иными проблемами. По итогам прошлого года это значение опустилось до 0,6%. Да, проблемы остаются, но есть налаженное межведомственное взаимодействие. Прокуратура Татарстана может дать оценку действиям каждого контрольно-надзорного органа», – уточнил Абдулганиев.

Альберт Суяргулов провел очередную встречу с представителями бизнеса вместе с Фаридом Абдулганиевым и Элиной Сидоренко Фото: genproc.gov.ru

Далее на встрече были обращения предпринимателей по своим проблемам, как правового характера, так и жалобы на бюрократические проволочки. Альберт Суяргулов ответил, что обязательно рассмотрит каждое заявление и возьмет его на контроль. После того как выслушали последнего предпринимателя, он подвел итоги встречи.

«Наш разговор прошел максимально откровенно, были претензии и к работникам прокуратуры Татарстана, и к работникам правоохранительной системы. Будем разбираться, эти проблемы не имеют сиюминутного решения, это длительные проблемы с глубокими процессами. Могу сообщить о том, что четыре проблемы предпринимателей с прошлой встречи были решены. Вернули машину девушке, прекратили незаконное уголовное преследование против одного предпринимателя. Работаем, эффект есть», – сказал прокурор Татарстана.

Именно так, публично и деятельно, должны работать представители силовых органов. Так что работа по конструктивному взаимодействию с обществом со стороны прокуратуры Татарстана может послужить примером для правоохранительных органов (а также министерств и ведомств) не только в республике, но и за ее пределами.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru