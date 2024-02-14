Стратегия КАМАЗа-2030: почему автогигант играет вдолгую и причем тут китайцы

Флагман российского рынка грузовых автомобилей КАМАЗ опубликовал сегодня стратегию до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санкции и рекордная прибыль

Сегодня КАМАЗ опубликовал свою стратегию до 2030 года. Совет директоров утвердил ее еще в конце прошлого года, но теперь документ стал доступен всем.

Сразу стоит отметить два момента. Первый – компания вновь становится публичной. Предприятие находится под санкциями разных стран – от США до Австралии, земли которой, вероятно, даже не касалась шина челнинского грузовика. И по сути предприятию сейчас не нужна привилегия властей – возможность скрывать свои данные.

Наоборот, буквально на днях автопроизводитель поделился: чистая прибыль по российским стандартам учета за 2023 год составила 12,7 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом – в 2,4 раза. Выручка выросла на треть – до 355 млрд рублей. Все это за счет роста продажи техники, в том числе автомобилей последнего поколения К5, и увеличения объемов продаж пассажирского транспорта (автобусы, электробусы).

Глава компании Сергей Когогин пообещал журналистам – стоит ждать и отчеты по международным стандартам (МСФО, приводятся данные по группе). Немногим ранее он прогнозировал, что группу ждет рекордная прибыль.

В прошлом году КАМАЗ выпустил около 53 тыс. единиц коммерческой автотехники. В частности, почти 2 тыс. автобусов и электробусов, более 4 тыс. прицепов и полуприцепов, более 41,7 тыс. единиц тяжелой автотехники, в том числе 5 тыс. грузовиков КАМАЗ-54901, 4,9 тыс. единиц средне- и малотоннажных автомобилей «Компас» («Компас-5», -6, -9, -12).

Ранее Сергей Когогин прогнозировал, что группу ждет рекордная прибыль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

То есть очевидно, что КАМАЗ вылезает из санкционного кювета. Он быстро перестроил логистические цепочки и начал выпускать, к примеру, флагман K5 полностью из компонентов, которые не зависят от недружественных стран.

Второе – в текущих геополитических условиях, в которых есть и санкции, и проблемы с поставкой товаров, и сложно прогнозировать хотя бы ближайшее будущее, КАМАЗ разработал долгосрочный прогноз и видит развитие компании в перспективе 7 лет.

Производство грузовиков вырастет на 40%

То, что группа «успешно адаптировалась к новой реальности и новым вызовам», в предисловии к стратегии отметил и сам Когогин.

«На протяжении всей своей истории КАМАЗ показывал умение находить ответ на любые вызовы и выходить из сложных ситуаций еще более сильным и обновленным. Будущее будет таким, каким мы его сделаем», – бодро заявил Когогин.

Каким КАМАЗ видит свое будущее?

Выручка по МСФО в 2030 году составит 806 млрд рублей – рост в 2,7 раза (за базу взят 2022 год).

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Основной сегмент для предприятия – это тяжелые грузовики полной массой 14-40 тонн. Их продажа в 2030 году должна достигнуть 60 тыс. штук. КАМАЗ особо подчеркивает, что таким образом выйдет на объемы производства до пожара на заводе двигателей 1993 года.

По прогнозу, получается рост на 40% (к 2022-му). Но, заметим, хоть это и «допожарные» объемы, КАМАЗ выпускал и больше: максимум был в 1988 году – 126,9 тыс. Правда, и конъюнктура изменилась, сейчас КАМАЗ выпускает машины под конкретные заказы, а не валом. То есть компания понимает объемы заказов на предстоящие 7 лет.

Рост во всех сегментах и удвоение экспорта

Основным сегментом останутся грузовики. Выручка от их реализации должна вырасти в 2,6 раза – до 511 млрд рублей. КАМАЗ будет наращивать продажи и в других бизнес-направлениях. Доходы от продажи пассажирского транспорта увеличатся в 3,8 раза – до 65 млрд рублей, запчастей – в 1,8 раза, до 49 млрд рублей.

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Будут и новые направления: транспортный бизнес, продажи карьерной техники, планируется развивать сервисное обеспечение и ввести даже модную тему – экосистему услуг.

Важный момент – удвоение экспорта. Доля продаж за рубежом в 2030 году составит около 10 тыс. машин. И до санкций основным рынком для КАМАЗа были страны СНГ, в основном Казахстан и Туркменистан, были небольшие поставки в страны дальнего зарубежья, в основном в Азию и Африку, попытки выйти, к примеру, на страны Южной Америки. По сути, в новой парадигме для компании в части направлений зарубежных поставок вряд ли что изменится.

Российский рынок грузовиков, по прогнозам КАМАЗа, с пиковых значений в прошлом году – 135 тыс. единиц в следующем снизится до 109 тыс., а в 2030 году составит 92 тыс. автомобилей.

В стратегии не указывается прогнозная доля компании на рынке в перспективе. Однако можно высчитать из ключевых данных – она составит примерно 55%.

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Нет ничего и о том, как КАМАЗ видит себя среди конкурентов, при том что началась экспансия китайцев – по данным Автостата, в топ-5 сейчас 4 места занимают производители из КНР. Но, судя по прогнозу, предприятие планирует оставить лидирующую позицию на рынке за собой.

На КАМАЗе будет около 1 тыс. роботов

КАМАЗ также намерен развивать продуктовый ряд, в котором и грузовые автомобили, и пассажирский транспорт, карьерная и вездеходная техника, низкоуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт.

Предприятие планирует расширение дилерской и сервисной сети КАМАЗ.

Инвестиции за весь период составят более 380 млрд рублей. Приоритеты: НИОКР, «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж». Вложения должны составлять от 6 до 9% годовой выручки компании.

На коллегии Минпромторга РТ Когогин заявлял, что одним из направлений будет роботизация. От «точечной» предприятие придет к комплексной автоматизации. К 2030 году на предприятии будет около тысячи машин. «Плотность» роботизации к 2030 году достигнет 280 роботов на 10 тыс. работающих. Причем надеяться на машины из-за рубежа не приходится – КАМАЗ будет делать их сам для себя. Для этого он приобрел долю в казанском разработчике «Эйдос-Роботикс».

От «точечной» роботизации предприятие придет к комплексной автоматизации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также в стратегии уделено внимание вопросам экологии и низкоуглеродного развития, управлению персоналом и социальной деятельности, совершенствованию корпоративной системы управления. «По всем аспектам ESG-повестки сформированы конкретные направления развития и целевые результаты», – отметила компания.

Тем не менее, построив долгосрочные планы, КАМАЗ в конце публичного документа сделал сноску: предусматривается возможность пересмотра стратегии «вследствие существенных изменений внешних условий для ведения бизнеса, появления новых возможностей для развития компании, других значимых факторов».

«Стратегия должна помочь остаться КАМАЗу лидером грузового авторынка»

Руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов сообщил «Татар-информу», что по итогам 2023 года КАМАЗ на рынке занимает первое место. В России, по их данным, была продана 31 тыс. машин, доля на рынке составила около 22%.

«Доля, конечно, упала, потому что китайцев много пришло. Если в 2022 году у КАМАЗа доля была порядка 38%, то сейчас вот так. И продажи у КАМАЗа упали немного – минус 1,6%. Естественно, повлиял приход китайцев, которые пришли на смену „Большой европейской семерке“ (Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault, — прим. Т-и). Наблюдается тенденция к тому, что доля КАМАЗа должна сокращаться, но, на наш взгляд, эта Стратегия до 2030 года может помочь отечественному производителю остаться лидером грузового авторынка в нашей стране», — отметил Тимерханов.

Что касается китайских грузовиков, захватывающих авторынок, то речь идет о марках SITRAK, Shacman, FAW и Howo. За прошлый год все они продемонстрировали рост объемов реализации в 2-6 раз, следует из данных «Автостата».

КАМАЗ также намерен развивать продуктовый ряд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что КАМАЗ поставил амбициозные цели. «Они полностью достижимы, при условии поддержания высоких темпов роста экономики и оптимизации стоимости капитала. Стратегия учитывает необходимость адаптации к быстро меняющимся внешним условиям и предполагает повышение эффективности через трансформацию бизнес-модели, развитие связанных с транспортом экосистем услуг и активное использование цифровых технологий. При этом особое внимание уделяется экологическим и социальным аспектам развития», – отметил эксперт.

В части конкуренции с китайцами Кабаков отметил, что КАМАЗ делает ставку на инновации и комплексные решения, что позволит укрепить его позиции на рынке. «В условиях увеличивающейся конкуренции важно не количество, а способность предлагать продукты и услуги, соответствующие меняющимся требованиям рынка и клиентов», – подчеркнул он.

«Для китайцев российский авторынок – лакомый кусок»

Экономический обозреватель Альберт Бикбов обратил внимание на то, что КАМАЗ в числе рисков рассматривает «усиление конкуренции со стороны китайских производителей», причем как высоковероятный и высококритичный.

В стратегии вскользь говорится об экспансии азиатских производителей. Еще в 2022 году в топ-20 мировых автопроизводителей по выручке – 8 китайских компаний. КАМАЗ был на 14-м месте, пропустив вперед Dongfeng, FAW, Shaanx, Beiqi Foton.

КАМАЗ в числе рисков рассматривает «усиление конкуренции со стороны китайских производителей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно китайские грузовики стали часто встречаться на наших дорогах. Для китайцев российский авторынок грузовых автомобилей лакомый кусок, ведь сегодня российский рынок занимает по объемам 1-е место в Европе и входит в топ-5 крупнейших рынков мира», – подчеркнул Бикбов.

Он также отметил, что в стратегии не приводится понимание конкурентной среды в перспективе, есть только констатация риска.

«А он весьма велик. Сейчас техника из Китая составляет реальную конкуренцию российской, японской и европейской, о чем говорят не только перечень комплектующих и технические характеристики, но и отзывы перевозчиков. Да, сегодня КАМАЗ сохраняет лидерство в марочном рейтинге, но за ним сразу идут по продажам три представителя Поднебесной – Shacman/Shaanxi, SITRAK и FAW», – сказал эксперт.

Он так же считает, что стратегия, в которой есть место и новым бизнесам, и значительным инвестициям в развитие, если ей неукоснительно следовать, поможет выдержать конкуренцию с китайскими грузовиками.

Также Альберт Бикбов отметил, что, несмотря ни на что, большое внимание в стратегии КАМАЗ уделил вопросам ESG-повестки, где сформированы конкретные направления развития и целевые результаты в сфере экологии и низкоуглеродного развития, управления персоналом и социальной деятельности, совершенствования корпоративной системы управления. КАМАЗ поддерживает политику и цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), выделяя 8 фокусных целей, в достижение которых вносит наибольший вклад.

«Может быть, сегодня это кажется излишним и время довольно непростое, но на КАМАЗе смотрят далеко вперед. Все-таки ESG-повестка – это глобальный трендах, и КАМАЗ как глобальная компания не остается в стороне», – подчеркнул эксперт.

КАМАЗу на российском рынке удалось реализовать более 30 тыс. грузовиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В 2024 году конкуренция будет более жесткой»

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что сам факт наличия у КАМАЗа стратегии развития — это хорошо, поскольку дает представление о том, куда движется отечественный автопром. При этом надо понимать, что всем хочется оптимистичного сценария, какой был в 2023-м. По данным «Автостата», за прошлый год в России реализовано 143,7 тыс. новых грузовиков, что на 71% больше, чем годом ранее.

«Прошлый год был исключением, в том числе благодаря сумасшедшим государственным вливаниям в разные инфраструктурные проекты, которых в сопоставимых объемах не получится ожидать ежегодно. Сумасшедший рост продаж грузовиков в режиме „Сколько смогли произвести, столько и продали, да еще и очередь стоит“ — конечно, по такому сценарию рынок развиваться не будет», — сказал Кадаков «Татар-информу».

КАМАЗу на российском рынке удалось реализовать более 30 тыс. грузовиков за прошлый год в связи с огромными государственными вливаниями в инфраструктурные проекты, пояснил главред «За рулем». Во-первых, речь идет о строительстве автотрасс, в том числе М12 и М7, где активно используются грузовики. Во-вторых, вырос спрос на тягачи. Дело не в росте количества грузов, а в том, что дистанции увеличились, отметил Кадаков.

«Очевидно, что на такую технику активного спроса в 2024 году не будет, поэтому конкуренция будет более жесткой. Если вы возьмете основных китайских производителей, которые на нашем рынке работают и которые увеличили свои поставки, у них ведь тоже свои хотелки. Если их сложить, плюс что выпускает КАМАЗ, еще есть дружественный МАЗ, а еще в Нижнем Новгороде начинают выпускать магистральный тягач „Валдай“. По сути это китайская машина, но тем не менее. У всех есть свои планы, и в этой борьбе будет непросто всем, и КАМАЗу в том числе», — считает собеседник «Татар-информа».

Сам факт наличия у КАМАЗа стратегии развития — это хорошо, поскольку дает представление о том, куда движется отечественный автопром Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Страна зависит от КАМАЗа, а КАМАЗ, как и любой производитель, зависит от общей ситуации в стране»

КАМАЗу будет очень сложно выполнить поставленные целевые показатели без государственной поддержки. Ее будут ждать в той или иной мере все отечественные производители, а подхода два — либо надеяться, либо выбивать. КАМАЗ здесь вряд ли будет исключением.

Кадаков обозначил несколько видов господдержки, на которую, вероятно, будет надеяться автогигант из Татарстана.

Первое — какие-то регуляторные нормы. Например, дальнейшее повышение утилизационного сбора, который входит в стоимость китайских автомобилей, а нашим производителям возвращается в форме промышленных субсидий.

Второе — льготные кредиты, прямые вливания. Третье — увеличение транспортных госзакупок. Каковы будут объемы этой господдержки, невозможно прогнозировать даже на год вперед, не говоря уже о периоде до 2030 года, отметил собеседник «Татар-информа».

«Возникает вопрос у многих: почему мы вообще должны поддерживать производителей, включая „КАМАЗ“? Это предприятия, которые должны конкурировать на рынке. Здесь у всех разные мнения. „Китай поддерживал свою промышленность, а мы нет“. Ну так своих производителей и надо поддерживать, это правильно, если хотим, чтобы наша промышленность развивалась. Но надо с них и спрашивать. „Если вы ставите такие планы, государство готово вас поддерживать, то и вы эти планы должны выполнить“. Это правильный подход», — пояснил Максим Кадаков.

Говоря о нашествии китайского грузового автопрома на российский рынок, собеседник отметил, что маховик поставок уже раскручен. Он ожидает, что китайских машин будет поставляться по-прежнему много, но соразмерно потребностям рынка. Скорее всего они будут снижаться в ближайшие два-три года.

«На мой взгляд, этот рост до 60 тыс. автомобилей КАМАЗ в год выполним к 2030 году, но все будет зависеть от индексов развития страны. Если будет расти экономика, то будут расти и грузоперевозки. В первую очередь товаров народного потребления. Без грузовиков мы не проживем. Если активно будет развиваться страна, то КАМАЗ может производить и больше 60 тыс., и они будут востребованы. В какой-то степени страна зависит от КАМАЗа, а КАМАЗ, как и любой производитель, зависит от общей ситуации в стране», — заключил Кадаков.