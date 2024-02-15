Нефть и самолеты: о чем договаривался Минниханов в Иране и зачем Раиси едет в Казань

Сегодня завершается визит делегации Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в Иран

Фото: rais.tatarstan.ru

«Исфахан – половина мира»

Сегодня завершается визит делегации Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым в Иран. Если первый день был посвящен встречам с высокими официальными лицами восточной страны, то сегодняшние мероприятия – деловой повестке. Представители республики работали в городе Исфахан, где прошел межрегиональный деловой форум.

Провинция Исфахан – один ведущих регионов Ирана по социально-экономическому и промышленному развитию. Столица провинции – третий по величине город Ирана после Тегерана и Мешхеда.

Исфахан – город, который пользуется популярностью у туристов. Это древняя столица Персии, и в старину говорили: «Исфахан — половина мира», имея в виду его великолепие.

Сейчас провинция Исфахан – это крупный промышленный центр. Здесь развито текстильное производство, особенно ценятся ковры, металлургия, сельское хозяйство, а также авиационная и автомобильная, фармацевтическая отрасли. Кроме того, здесь расположены крупный нефтеперерабатывающий и электротехнический заводы.

Провинция Исфахан – один ведущих регионов Ирана по социально-экономическому и промышленному развитию Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан ждет расширения импорта иранских товаров

На форуме представители Татарстана и Исфахана презентовали свой экономический и инвестиционный потенциал и наметили области, где возможно развитие сотрудничества.

В целом экономическое взаимодействие между Татарстаном и Ираном можно назвать успешным: за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза – до $162 млн.

Республика заинтересована в поставках на рынок Ирана грузовых автомобилей «КАМАЗ», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции. При этом республика ожидает расширения импорта иранских товаров.

Есть совместные проекты. Например, КАМАЗ работает с компанией Daric. Есть договоренности о сотрудничестве в сфере энергетики с компанией MAPNA, а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем Iran Khodro.

В Казани открыто отделение национального банка Bank Melli Iran.

О торгово-промышленном потенциале Татарстана рассказал Олег Коробченко Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно чаще ездить друг к другу в гости»

Раис РТ Рустам Минниханов на форуме отметил, что все члены делегации впечатлены красотой, уровнем развития региона и города Исфахан. Он выразил надежду на то, что в ходе визита будут установлены новые деловые контакты и намечены новые направления для взаимодействия.

О торгово-промышленном потенциале Татарстана рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Представителям одного из самых древних и привлекательных для туристов провинций Ирана туристический потенциал Татарстана раскрыл председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов и призвал чаще ездить друг к другу в гости», – говорится в сообщении пресс-службы Раиса РТ.

Стоит отметить, что в марте этого года в Тегеране состоятся Дни культуры Татарстана.

Сергей Иванов призвал чаще ездить друг к другу в гости Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан интересует производство продукции халяль

На встрече Раиса РТ с губернатором провинции Исфахан Резой Мортазави было отмечено, что Татарстан и Исфахан могли бы работать по ряду ключевых направлений, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и прежде всего по производству халяльной продукции, организации логистики экспорта и импорта товаров через Каспий, реализации инвестиционных проектов и сотрудничеству в сфере здравоохранения и раскрытию взаимного туристического потенциала.

«Мы высоко ценим сотрудничество между нашими регионами в рамках российско-иранских отношений. Сегодня, в условиях непредсказуемого турбулентного мира и пристраивания всей системы международных отношений, взаимодействие наших стран приобретает особую ценность и актуальность», – подчеркнул на встрече Рустам Минниханов.

В завершение своего рабочего визита в Иран Рустам Минниханов ознакомился с работой медицинского кластера провинции и посетил медгородок Исфахана.

На встрече Раиса РТ с губернатором провинции Исфахан Резой Мортазави было отмечено, что Татарстан и Исфахан могли бы работать по ряду ключевых направлений Фото: rais.tatarstan.ru

Ибрагим Раиси приедет на саммит БРИКС

Напомним, что накануне у делегации была насыщенная программа в Тегеране.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси.

Глава Ирана отметил высокой интерес к развитию сотрудничества с регионами России, в частности с Татарстаном. Он особенно подчеркнул важный вклад в это сотрудничество Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете Группу стратегического видения “Россия – Исламский мир”. И тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать. Видим в этом основу развития сотрудничества как в экономике, так и в образовании, культуре», – подчеркнул Ибрагим Раиси, обращаясь к Рустаму Минниханову.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил Президента Ирана за личное внимание к развитию сотрудничества.

«Мы всегда с удовольствием посещаем Иран. Побывали уже в нескольких провинциях. Благодаря этой работе наши предприятия наладили контакты», – сообщил Рустам Минниханов.

Ибрагим Раиси напомнил, что он был уже в Татарстане. «Я с теплотой вспоминаю свой визит в Татарстан в 2018 году. С удовольствием готов вновь посетить вашу республику. Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», – добавил Президент Ирана.

Глава Ирана отметил высокой интерес к развитию сотрудничества с регионами России, в частности с Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов пригласил министров Ирана на KazanForum

Накануне была встреча с заместителем министра нефти Ирана, главой Иранской национальной нефтяной компании NIOC Мохсеном Ходжастемехром. Стороны обсудили вопросы в сфере нефтеразведки и нефтедобычи, а также ее переработки.

С министром экономики Ирана Эхсаном Хандузи рассмотрели вопросы, связанные с поддержкой экономики в условиях санкций. Еще одна интересная тема – развитие исламских финансов. У Ирана богатый опыт в партнерском банкинге, а Татарстан только начинает работать с его инструментами, причем республика – один из пилотных регионов России, где будут использоваться исламские финансы.

На встрече с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади обсудили, как можно нарастить товарооборот. Глава ведомства заявил, что сегодня иранским авиакомпаниям интересны самолеты российского производства для обновления своего авиапарка, а также вертолеты медицинского назначения.

В Иране Рустам Минниханов заявил о планах отрыть Центр иранской торговли. Он станет основной площадкой в Татарстане и для соседних регионов, где напрямую будет представлена всевозможная продукция от иранских производителей.

И, конечно же, на всех встречах иранских партнеров приглашали принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае этого года. Так они смогут сами убедиться в возможностях промышленных предприятий Татарстана и предметно обсудить новые проекты.