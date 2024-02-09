Послание народу США и сигналы для элит Вашингтона: о чем было интервью Путина с Такером

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало большой резонанс во всем мире

Фото: kremlin.ru

Такер стал рупором Путина для аудитории США и Запада

Если американский журналист Такер Карлсон и хотел устроить из интервью с российским лидером шоу, то у него не получилось. По сути, Владимир Путин заявил обо всех ключевых позициях России по СВО и глобальному противостоянию с Западом. По сути он воспользовался американским журналистом как неким рупором.

Уже сейчас можно смело заявить, что интервью Путина вызвало большой резонанс во всем мире. И, прежде всего, в США. Интервью за пять часов только в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) посмотрели более 50 млн человек. Очевидно, в ближайшее время общее число посмотревших на всех площадках, где опубликовано интервью, с легкостью перевалит отметку в 1 млрд человек.

Можно сказать, что каждый в Америке и Западной Европе, кому интересна тема СВО, истинного положения дел на Украине и России, а также противостояния Запада с нашей страной, узнает правду от самого Владимира Путина. А позиции у российского лидера сильные, ибо они основаны на реальном положении дел.

Беседу Карлсона с Путиным на Западе уже называют интервью года Фото: kremlin.ru

Впрочем, Такеру на такое интервью тоже грех жаловаться. Его беседу с Путиным на Западе уже называют интервью года. Об этом, в частности, заявил немецкий журнал Compact.

«Пока публичное возмущение нарастает, один победитель уже определился – это сам телеведущий, который съездил в Москву и собрал миллионы просмотров», – отмечает австрийская газета Exxpress.

Что сказал Путин в интервью? На самом деле, ничего нового из того, что он неоднократно говорил россиянам. Тут важнее, какие секреты хотел открыть российский президент американцам, которые испытывают информационный голод в условиях жесточайшей цензуры в западных СМИ. А также какие сигналы подал Путин президенту Джо Байдену и политическим элитам Вашингтона.

Фото: kremlin.ru

Что сказал Путин простым американцам

Простым американцам Путин раскрыл истинные причины конфликта на Украине, назвав главные отправные точки. Он напомнил, что Запад открыл тему вступления Украины в НАТО в далеком 2008 году. В Киеве особого стремления не проявляли, а перед госпереворотом 2014 года Украина собиралась отказаться и от намерений вступать даже в ЕС. Все закончилось государственным переворотом, инициированным западными спецслужбами.

«В 2014 году произошел государственный переворот. Они начали преследовать тех, кто не принял переворот. И это действительно был переворот. Они создали угрозу Крыму, который нам пришлось взять под свою защиту. Войну на Донбассе они начали в 2014 году, применив авиацию и артиллерию против мирного населения. Вот тогда все и началось», – объяснил Путин в интервью с Такером.

Весь пласт обращений Путина к американскому народу и жителям Западной Европы пронизан главной мыслью: конфликт России и Украины – это инициатива США и Запада. Российский президент отдельно вспомнил стамбульские переговоры-2022, где Москва и Киев договорились о завершении конфликта. В частности, стороны решили запретить нацизм на Украине на законодательном уровне, рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что все договоренности имеются в виде документов.

Зеленский, по словам Путина, победил на выборах с огромным преимуществом за счет обещаний привести Украину к миру Скриншот видео, предвыборные дебаты в 2019 году

О предательстве Зеленским собственного народа теперь знают и за океаном

Также Путин рассказал западной аудитории о личной ответственности Владимира Зеленского за эскалацию конфликта. Российский лидер рассказал о лжи и невыполненных обещаниях главы киевского режима перед избирателями на Украине.

«Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил, он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», – говорил Путин в интервью.

Но потом, по словам российского президента, Зеленский понял, что США и Запад в целом готовы поддерживать страны, которые противостоят России, и решил занять эту нишу.

«Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», – отметил Путин.

Также Президент России подчеркнул роль Запада в продолжении конфликта. «Он закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву», – подчеркнул Путин.

Путин рассказал, что предлагал Вашингтону создать совместную систему ПРО Россия – США – Европа: «Нас просто послали подальше» Фото: kremlin.ru

О чем Путин предупреждал Байдена и для чего существует НАТО

Кроме того, Путин рассказал, что предупреждал не раз Президента США Джо Байдена, что тот совершает ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что происходит на Украине. Президент России рассказал простым американцам, что предлагал Вашингтону создать совместную систему ПРО Россия – США – Европа. «Нас просто послали подальше», – рассказал Путин о реакции собеседника.

Также он вспомнил, что Билл Клинтон в 2000 году заинтересовался идеей присоединения России к НАТО, но потом, после консультаций со своей командой, сказал, что это невозможно. Путин, очевидно, привел данные примеры, чтобы объяснить американцам, для чего вообще НАТО существует сейчас. Не для защиты от России, а для ее ослабления.

Все это в России знает практически каждый хоть сколько-нибудь образованный или думающий человек. Понятно, что данная информация предназначена именно для ушей простых людей за океаном.

«Выступление дало Путину редкую платформу для описания мира с точки зрения Кремля, и он использовал ее на полную катушку», – прокомментировал слова Путина The Washington Times.

«Владимир Путин использовал эту возможность, чтобы представить Россию как страну, действующую в целях самообороны в окружении НАТО и ЦРУ», – заметили важную деталь в издании The Washington Post.

Владимир Путин несколько раз заявил, что Россия готова к переговорам Фото: kremlin.ru

Какой сигнал послал Путин вашингтонскому обкому?

А вот другой пласт заявлений Путина в ходе интервью можно считать прямым посланием правящим элитам в Вашингтоне. И первым этапом прямых переговоров. Какие сигналы дал Путин?

«Россия на данный момент не достигла всех целей СВО. Потому что одна из них — денацификация», — сказал Путин.

Таким образом, российский президент дал понять, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. При этом Владимир Путин несколько раз заявил, что Россия готова к переговорам.

Такер спросил, готова ли Россия сохранить ситуацию на Украине в том виде, в каком она сейчас. Путин ответил, что это может быть предметом переговоров. Но самих переговоров с Москвой никто не ведет. «США должны исправлять эту ошибку», — подчеркнул Путин.

Пласт заявлений Путина, напрямую адресованных правящей элите США, по достоинству оценили и западные СМИ.

«В отношении украинского конфликта российский президент выглядел уверенным в победе», – заявили на немецком телеканале N-TV.

«Владимир Путин выступил с сенсационным заявлением, что мирное соглашение по Украине когда-то было почти достигнуто, обвинив «западную сторону» в желании продолжать войну как можно дольше», – сообщает Daily Mail.

Резкая отповедь Путина отличный инструмент для того, чтобы повысить предвыборные «акции» Дональда Трампа Фото: kremlin.ru, встреча Путина и Трампа в 2017 году

Такер публично солидаризуется с Путиным. Дело в акциях Трампа?

Между тем примечательна реакция и самого Такера Карлсона. Поскольку комментарий журналиста имеет ярко выраженный оценочный характер, который показывает, что Путин лично его убедил.

Такер назвал чрезвычайно детальным ответ Путина о причинах кризиса на Украине и назвал безумными тех, кто считает, что Россия может «уступить Крым». Также он фактически назвал власти США сумасшедшими.

«Попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США. Нами правят сумасшедшие», – сказал Такер.

Таким образом, очевидно, что для самого Такера интервью с Путиным – большая возможность для предметной критики властей США во главе с Джо Байденом. Очевидно, что резкая отповедь Путина отличный инструмент для того, чтобы повысить предвыборные «акции» Дональда Трампа. На последнего Такер и работает, по слухам, которые распространяют демократы в США.