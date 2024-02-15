«Мы задыхаемся от бюрократии»: как прокурор Татарстана с проблемами бизнеса разбирался

Прокурор Татарстана провел очередную встречу с представителями бизнеса республики

Фото: genproc.gov.ru

«Бесплатный аудит для предпринимателей от лучших специалистов»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов не сбавляет обороты в стремлении помочь предпринимателям республики. Накануне он провел очередную встречу с представителями бизнеса, вместе с Уполномоченным при Главе РТ по защите прав предпринимателей Фаридом Абдулганиевым и прибывшей из Москвы генеральным директором АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» Элиной Сидоренко.

«Мы посвящаем целый день работе с предпринимательским сообществом, до этого на межведомственном совещании мы обсуждали климат в этой сфере. Насколько мы хорошо защищаем наш бизнес и насколько нам могут доверять. Традиционно мы выслушаем предпринимателей, рассмотрим их обращения и постараемся помочь», – с этих слов начал встречу прокурор Татарстана.

В свою очередь, Фарид Абдулганиев отметил, что в России принят рискоориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Подобные встречи с предпринимателями – это не экзекуция, а способ подсказать и возможность выслушать советы от лучших специалистов в этой сфере.

«Главное бизнес не наказать, а предотвратить те или иные нарушения. Представьте себе, маленький бизнес, который организовала семья. Это один или три человека. Очевидно, что в этом бизнесе не будет человека, знающего в совершенстве все законодательство. Поэтому, в каждом из контрольно-надзорных ведомств ведется работа по популярицзации законодательства, предпринимателям необходимо разьяснить те или иные аспекты. Это бесплатный аудит от лучших специалистов», – дополнил Фарид Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что еще три года назад жалобы на действия контрольно-надзорных органов составляли четверть от общего количества жалоб.

«Каждый четвертый предприниматель сталкивался с теми или иными проблемами. По итогам прошлого года, это значение опустилось до 0,6%. Да, проблемы остаются, но есть налаженное межведомственное взаимодействие. Прокуратура Татарстана может дать оценку действиям каждого контрольно-надзорного органа», – уточнил Фарид Абдулгаев.

«Отжали бизнес и имущество на 8 миллионов рублей»

Махмуд Ахмедов из Менделеевского района Татарстана рассказал, что много лет назад он поссорился с тогдашним главой района. По его словам, управленец затаил на него обиду, поскольку они были конкурентами по бизнесу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Тогдашний глава района подговорил своего поставщика дизельного топлива написать фальшивую расписку. Якобы я при двоих свидетелях взял в долг большую сумму. Он не один раз угрожал мне, говорил, что полиция – его, суд – его, что я могу писать, куда захочу, но ничего ему не сделаю. Моя семья ведет бизнес уже 30 лет, мы даже обратились в прокуратуру в Москву. В итоге – он в международном розыске, а мы продолжаем деятельность», – рассказал он.

Махмуд Ахмедов объяснил, что из-за расписки, которой не давал, в общей сложности он лишился имущества на 8 миллионов рублей.

«У меня отобрали автомобиль, магазин и два земельных участка на основании фиктивного документа. Его сделал поставщик тогдашнего главы. На бумаге ясно видно, что один человек написал претензию и за двоих людей расписался. Я отправлял документ на экспертизу, там подтвердили, что писал один человек. В течение пяти лет не могли задержать двоих, якобы расписавшихся в документе молодых людей, так как они жили в Турции», – продолжил предприниматель.

Когда они приехали из Турции, их задержали и провели очную ставку с Махмудом Ахмедовым. По его словам, они ответили следователям, что видят мужчину впервые и никакими свидетелями не были. Они отметили, что в год создания документа оба были в Турции.

«После подачи этого фиктивного документа, через суд, дали арест на мое имущество. Я тогда, ради сохранения остального имущества, заплатил три миллиона рублей. Тогда все утихло. Через 5 лет мой магазин разорили и отобрали автомобиль», – рассказал Ахмедов.

Пройдя через множество судебных тяжб и различных инстанций, Махмуд Мамедов решил обратиться к прокурору Татарстана. Он просит помочь ему вернуть деньги, а экс-главу района задержать в Турции и вернуть в Россию, чтобы тот ответил перед законом.

«Он находится в Турции. Я уверен, что наша огромная Россия, может найти и вернуть преступника. Чтобы пострадавшие от него предприниматели, как я, вздохнули с облегчением», – подытожил Махмуд Мамедов.

Альберт Суяргулов ответил, что обязательно рассмотрит заявление и возьмет его на контроль. Он заверил пострадавшего бизнесмена – в его проблеме разберутся.

«Либо мы работаем в убыток, либо решаем транспортную проблему»

Не все проблемы бизнеса связаны с криминалом – например руководитель ООО «Экспресс» Дмитрий Гузков из Зеленодольска узнал у экспертов, как не разориться и помочь льготной категории граждан.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы обратились к прокурору республики потому, что компенсация за перевозку льготной категории граждан не пересматривается с 2021 года. Перевозя граждан льготной категории, мы работаем себе в убыток. Если раньше мы получали какие-либо компенсации, то сейчас мы пытаемся заработать на свое существование», – сообщил он.

За каждого перевезенного льготника, по словам Дмитрия Грузкова, его транспортная фирма должна сделать отчисление в бюджет в размере двух рублей.

«Мы просим индексации, как это делают для Казани, Альметьевска и Нижникамска. Сейчас размер компенсации в Зеленодольске – 20 рублей, мы просим 25 рублей и 3 рубля за льготника», – подытожил он.

«Ошибка в отчете стала смертельной для нашего бизнеса»

Последней о своей войне с «бюрократической машиной» рассказала экспертам директор ООО «Книтка». Римма Нурутдинова владеет татарстанским брендом и пытается его развивать, но ошибка в отчетах и давление на бизнес, по ее словам, могут привести ее дело к краху.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы локальный татарстанский бренд из легкой промышленности. Мы уже пять лет на рынке, шьем различную одежду и развиваем этот бренд. Мы шьем одежду спортивным командам, танцевальным коллективам, также – в розничную продажу для мужчин, женщин и детей», – рассказала она экспертам.

По словам предпринимателя, фирма работает открыто и честно перед государством. Несмотря на успешно пережитые пандемию Сovid-19, период с QR-кодами, высокий валютный курс, бренд может прекратить существование из-за штрафов за отчеты.

«Поясню, причем тут курс валюты. Все ткани и все оборудование приобретается за доллары, и мы очень сильно зависим от курса валюты. Несмотря на это, у нас есть большая мечта – развивать это производство. Хочется, чтобы люди шли в эту профессию, чтобы одежда производилась у нас в стране, чтобы мы не зависили от Китая и других стран. Чтобы мы делали хорошо для наших людей», – объяснила предприниматель.

В прошлом году фирма столкнулась с федеральной службой государственной статистики.

«На нас административно давят органы статистики по несданным отчетам. На этапе судебных разбирательств нам пришли повестки о том, что мы не сдали отчеты по вредным условиям труда и по инновационной деятельности. По тем направлениям, к которым мы не имеем никакого отношения. Мы об этом не знали, нас никто не оповещал», – продолжила предприниматель.

По ее словам, штрафы по всем судебным делам компании уже перевалили за 700 тысяч рублей.

«Для нашего предприятия – это смертельная цифра. Суды нас не поддерживают, налоговая тоже просто отписывается и вот, наша единственная надежда – Фарид Абдулганиев и Альберт Суяргулов. Я надеюсь, что прокуратура сможет повлиять на суд и разобраться в нашей проблеме», – подытожила предприниматель.

Прокурор Татарстана попросил Римму Нурутдинову написать подробное заявление и указать, в каких инстанциях проходят разбирательства. Он сказал, что проконтролирует ситуацию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После того, как выслушали последнего предпринимателя, Альберт Суяргулов подвел итоги встречи с представителями бизнеса.

«Наш разговор прошел максимально откровенно, были претензии и к работникам прокуратуры Татарстана, и к работникам правоохранительной системы. Будем разбираться, эти проблемы не имеют сиюминутного решения, это длительные проблемы с глубокими процессами. Могу сообщить о том, что четыре проблемы предпринимателей с прошлой встречи были решены. Вернули машину девушке, прекратили незаконное уголовное преследование против одного предпринимателя. Работаем, эффект есть», – сказал прокурор Татарстана.