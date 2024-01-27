Раис РТ: В Татарстане проживают 87 жителей блокадного Ленинграда

На данный момент в Татарстане проживают 87 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом упомянул Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Upd. (11.46): «Это пример, в мире такого примера нет, чтобы город [пережил столь продолжительную блокаду и] устоял с такими потерями. Стойкость и мужество, это же наши [совершили], россияне. И, конечно, [об этом] надо помнить», — заявил Рустам Минниханов.

«Им (жителям блокадного Ленинграда — прим. Т-и) внимание, конечно. Но и все-таки [не надо забывать про] воспитательную роль этого примера. Пример героизма нашей страны, нашего народа. Людей, которые там жили», — подчеркнул он.

Сегодня отмечается 80-я годовщина полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Она продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года).

История знает примеры и более длительных осад — например, это осада турками удерживаемого венецианцами города Кандии на Крите с 1648 по 1669 год. Однако в большинстве случаев они заканчивались захватом города (исключением является Большая осада Гибралтара, который удерживали британцы, испанцами и французами во время Американской войны за независимость в 1779–1783 годах).

Ранее Президент России Владимир Путин сказал о блокаде Ленинграда, что ни один город не проходил через такие жестокие испытания.