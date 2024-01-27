Песошин: 27 января – одна из важнейших дат Великой Отечественной войны

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратился к жителям республики в связи с 80-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Дорогие татарстанцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, блокадники!

От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с 80-й годовщиной полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады. 27 января – одна из важнейших дат Великой Отечественной войны.

900-дневная оборона Ленинграда вошла в мировую историю как символ беспримерного мужества, стойкости настоящих защитников Родины.

Это одна из самых трагичных, но вместе с тем величественных и героических страниц истории нашего Отечества. Сегодня слова благодарности адресуются всем, кто ценой собственной жизни помог одержать Победу, а также ветеранам и жителям блокадного Ленинграда за его оборону.

С праздником, дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что отстояли свободу и независимость нашей страны. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в обращении.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Блокада стала самой кровопролитной в истории человечества. За время блокады фашисты сбросили на город более 100 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. По информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе, в городе погибло 632 тысячи человек. По другим данным, эта цифра достигает одного миллиона человек. 97% жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% погибли во время бомбежек.