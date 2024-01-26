Блокадница Ленинграда рассказала казанским росгвардейцам о чудовищных событиях войны

В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. В числе тех, кто испытал ужасы блокадного города, находится и жительница Казани – ветеран вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ Валентина Маркина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии памятной даты домой к блокаднице Ленинграда приехали заместитель начальника территориального Управления Росгвардии по военно-политической работе Рафил Набиуллин, заместитель начальника отдела кадров республиканского управления вневедомственной охраны Ильдус Ахметзянов и представители городского управления вневедомственной охраны. С пожеланиями доброго здоровья, счастья и долголетия гости вручили Валентине Гавриловне букет цветов и продуктовый набор.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Хозяйка радушно приняла гостей. В непринужденной беседе Валентина Маркина рассказала о тяжелых временах голода и холода, которые ей пришлось пережить в блокадном Ленинграде.

Валентина Маркина родилась в 1937 году в Ленинграде. Когда началась война, она была еще ребенком, тем не менее мгновения тех страшных лет крепко запечатлелись в ее памяти.

После начала эвакуации в 1942 году, очередь дошла и до их семьи. Маркины эвакуировались в Краснодарский край, откуда мама Валентины Гавриловны решила перебраться работать в Татарию и устроиться на авиационный завод. Позднее туда пошла и Валентина Гавриловна. После выхода на пенсию она устроилась в подразделение вневедомственной охраны Вахитовского района города Казани, где проработала еще много лет.

«Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», – обратился к Валентине Маркиной полковник полиции Рафил Набиуллин.

Ветеран поблагодарила гостей, а также передала огромное спасибо руководству ведомства за внимание, заботу и сохранение исторической памяти о военном времени.