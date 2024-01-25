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Путин о блокаде Ленинграда: Ни один город не проходил через такие жестокие испытания
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград», посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады — одному из ключевых событий Великой Отечественной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге — священна», — сказал глава государства.
Встреча, которая собрала вместе ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание и служит сбережению исторической правды, воспитанию молодого поколения на примере героических страниц ратной летописи Отечества.
Президент выразил благодарность всем неравнодушным людям за организацию и поддержку проекта, за их гражданскую патриотическую позицию.
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