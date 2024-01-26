«Тебя мы, Ленинград, не отдадим!»: в Казани открылась новая выставка

Фото: © Альбина Шафеева/«Татар-информ»

Сегодня в казанском Музее — мемориале Великой Отечественной войны открылась выставка «Тебя мы, Ленинград, не отдадим!», посвященная 80-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда. В качестве названия использованы строки из стихотворения татарского поэта Шайхи Маннура. Организаторы отмечают, что главная цель экспозиции — рассказать о роли татарстанцев в спасении Ленинграда.

Среди экспонатов были представлены образцы продукции Казанского оптико-механического завода, а также оригинальные образцы вооружения, выпускавшихся в Ленинграде, документы о зверствах нацистов на территории Ленинградской области и многое другое.

Фото: © Альбина Шафеева/«Татар-информ»

Гостями выставки стали ученики кадетской школы №67. Организаторы и работники музея рассказали ребятам об истории каждого экспоната и ответили на их вопросы.

Кроме того, одним из ключевых экспонатов выставки стала картина «Переход», автором которой является Глеб Гавриленков — член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства секции «Живопись».

Его картина, посвященная экипажу подводной лодки «Щ-423» и её командиру Измаилу Зайдулину, совершившим первый в истории флота переход Северным Морским путем в 1940 году.

Фото: © Альбина Шафеева/«Татар-информ»

«Благодаря этой картине мы нашли еще больше экспонатов на тематику морского флота и у нас получилась целая дополнительная витрина, связанная с моряками» — поделился заведующий Музеем — мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Принимая во внимание, что Измаил Зайдулин, всегда гордившийся своими татарскими корнями, очень любил Казань, его правнук хотел бы преподнести в дар городу свою картину.

«Завтра у нас круглая дата, 80 лет и мы не могли оставить без внимания этот день и решили организовать выставку, посвященную годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда. Среди экспонатов лично для меня самый любимый — это картина Ряховского. И самое главное, что художник сам воевал на фронте и его картина как нельзя лучше отражает весь контраст эмоций того времени» — рассказал Александр Александров.

«Ребята из Второй Ударной» Фото: © Альбина Шафеева/«Татар-информ»

Документы и фотографии, представленные на выставке, рассказали историю о жизни и быте эвакуированных в Казань ленинградских детей, в том числе о деятельности целой хореографической студии из Ленинграда, которая давала концерты на казанских сценах.

В завершение мероприятия всем гостям было предложено посмотреть фильм о спасении Ленинграда.

Выставка доступна для всех желающих до 21 февраля, посетить ее можно по «Пушкинской карте».