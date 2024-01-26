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Эти песни будут жить: в честь снятия блокады Ленинграда в Казани звучала фронтовая музыка
Сегодня, накануне восьмидесятилетия со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в культурном центре имени А.С Пушкина в Казани прошел торжественный концерт «Непокоренный город».
Концерт начался с поэзии, в исполнении оркестра МВД по Республике Татарстан звучали песни фронтовых лет и народная музыка. Зал центра был практически полон, гости с удовольствием подпевали знакомым композициям.
«Моей задачей было показать музыкой предвоенные годы, начало, время войны, послевоенное и настоящее время. К примеру “Рио-Рита”, это была очень популярная песня в предвоенное время. Дальше “Священная война”, это уже началась война. ”В лесу прифронтовом” – песня, родившаяся в Чистополе. В песне “Марш победы” – отражается тяга людей к победе. И в конце – ”Ехал я из Берлина”. Потом мирный период – ”Туган Тел”. И в конце – современная песня ”Вперед Россия” Газманова. Это те песни, которые будут жить. Мы должны всегда верить, что мы победим. Мы – монолит, единая страна», – рассказал руководитель и дирижер оркестра МВД по РТ Марат Кадыров.
Среди зрителей можно было увидеть и гостей преклонного возраста, и совсем молодых. Пожалуй, самыми младшими зрителями были кадеты.
Неподалеку от них сидели иностранные студенты. Один из них – уроженец Израиля – сообщил, что на концерт его пригласил преподаватель.
«Я изучаю русский язык, а на таком мероприятии имею возможность познакомиться еще и с культурой страны, в которой получаю образование. Пришел не бездумно, о памятной дате, в честь которой проводится концерт, знаю и считаю, что подобные мероприятия проводить очень важно», – рассказал студент.
По словам организаторов, концерты, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, здесь проводят ежегодно.
«Сегодня это особый случай, потому что в этом году с момента полного снятия блокады исполняется 80 лет. И такие концерты, связанные с патриотической тематикой, мы часто проводим в сотрудничестве с оркестром Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. В проведении концерта также принимает участие театральная студия культурного центра имени А.С Пушкина ”Гримасы”. Ребята читают стихи поэтов: Анны Ахматовой, Ольги Берггольц. Именно они очень проникновенно написали на тему блокады Ленинграда, на тему стойкости и мужества ленинградцев, – объяснила заведующий отделом культурно-досуговой деятельности КЦ им. А.С Пушкина Татьяна Чекмарёва.
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