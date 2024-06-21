Робот в тюбетейке и звезды эстрады: на сабантуи на Лебяжьем и в Дербышках новые программы

В Казани отметят татарский народный праздник Сабантуй. Участников ожидают выступления звезд татарской эстрады, сотен артистов, многочисленные мастер-классы, дегустации и зрелищные скачки с призовым фондом в 7,7 млн рублей. Обновленными программами праздника поделилась мэрия столицы РТ.

Празднование развернется 23 июня на нескольких площадках: в лесопарке «Лебяжье» и в березовой роще поселка Дербышки. Увидеть скачки можно уже завтра, 21 июня, на казанском ипподроме. С 16.30 среди наездников разыграют более 10 призов, в том числе впервые — приз «Спортивные игры стран БРИКС».

Перед зрителями состязаний выступят звезды татарской эстрады Алина Шарипжанова, Ильсия Бадретдинова и Раяз Фасихов, музыкальные коллективы РТ, а дети смогут посетить бесплатные мастер-классы. Кроме того, на первом этаже ипподрома развернется ярмарка с эксклюзивными украшениями, декором для дома, игрушками, изделиями народных промыслов. Всего на площадке можно будет увидеть продукцию 30 предпринимателей. Также ремесленники проведут мастер-классы и обучат всех желающих азам гончарного дела, обработки кожи и дерева, ткачества и росписи керамики.

Не останутся без развлечений и любители киберспорта — специальная зона будет организована при входе на ипподром. Также гости праздника смогут попробовать шурпу и татарский чай от представителей Татпотребсоюза.

Время работы площадок — с 17.00 до 22.00.

В лесопарке «Лебяжье» праздник начнут отмечать с 9.00. Темой Сабантуя на этой площадке станут древние обряды и традиции татар.

Так, здесь будут представлены шесть подворий районов республики. К примеру, Апастовский район предложит всем желающим научиться изготовлению масла и пряжи, ремеслу. Участникам расскажут об обряде встречи невесты.

Новошешминский район организует мастер-классы по гончарному и столярному делу, вышиванию калфака и изготовлению народной татарской куклы, хвороста, росписи досок и другие. На подворье Камского Устья пройдет ловля рыбы в бассейне.

В 11.00 здесь состоится торжественное открытие Сабантуя, во время которого ожидаются выступления фольклорных ансамблей, творческих коллективов. На сцену выйдут Эльмира Калимуллина, Филюс Кагиров, Алина Шарипжанова, Ильсия Бадретдинова, Айдар Сулейманов, Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Раяз Фасихов и другие звезды татарской эстрады.

Также гости площадки смогут принять участие в национальных спортивных состязаниях. Регистрация начнется в 7.00 на центральном майдане. Победители и призеры турниров получат ценные призы, а в финале будет определен абсолютный батыр праздника.

На зеленой лужайке гости смогут присоединиться к занятиям йогой.

Дегустация блинов из дровяной печи и чайная церемония с самоваром состоятся на площадке «Казаньоргсинтеза». Также специалисты проведут мастер-классы по росписи тарелок и кожаных браслетов, калфаков и тюбетеек. Кроме того, гости смогут попытаться распилить бревно, изготовить 3D-ручку, поговорить с роботом в тюбетейке, а также проверить свои силу и ловкость в «кольцесбросе» и «силомере по-татарски».

Зона фуд-корта включит свыше 70 торговых точек. При этом многодетным семьям здесь предоставят 50%-ю скидку при предъявлении удостоверения.

Масштабной концертной программой порадует зрителей площадка Сабантуя в Дербышках. За время праздника здесь выступят более 300 артистов, будет представлено 20 тематических площадок. Праздничная программа на майдане стартует с 10.00. Чтобы гости могли сориентироваться в работе площадок и различных активностях, им раздадут чек-листы с планом мероприятий.

Начнется празднование с пролога, который посвятят истории и традициям Сабантуя. Только в нем будет задействовано свыше 300 артистов. Зрителей ожидают выступления Ришата Тухватуллина, Артура Мингазова, Романа Плеханова, Ильгиза Шайхразиева, вокального трио «Зуляйля», театра русской песни «Ворожея» и других артистов.

Старт спортивных соревнований намечен на 11 утра. Центральным событием здесь станет турнир по национальной борьбе корэш. По его итогам определится абсолютный батыр праздника.

Балтасинский и Сабинский районы организуют для гостей площадки «Татарские подворья». Жителям и гостям города предложат попробовать блюда национальной кухни, посетить ремесленные мастерские и мини-зоопарк. На площадке расположатся фотозоны, часть из которых будут интерактивными.

В зоне «Детский майдан» предусмотрена работа аниматоров в национальных костюмах и аттракционы. Маленькие гости праздника смогут поучаствовать в национальных играх, мастер-классах по изготовлению украшений и сувениров.

В этом году праздник украсят новые площадки «Молодежный Сабантуй», где впервые выберут «Красу Сабантуя — 2024», и «Семейный Сабантуй», посвященный традициям народов Поволжья. Помимо этого, на Сабантуе в Дербышках будут представлены тематические зоны «Город мастеров», «Банные традиции», «Новое поколение», «Лазертаг», «Водный Сабантуй» и другие.

В исполкоме отметили, что добраться до площадок Сабантуя можно на дополнительных автобусах и электричках.