Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром Всероссийского сельского Сабантуя

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Абсолютным батыром XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит в астраханском селе Три протока, стал татарстанец, мастер спорта по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта по национальной борьбе Раиль Нургалиев.

За звание боролись только борцы с весом более 100 килограммов. Так, Булат Мусин и Эльдар Хамитов из-за того, что они относятся к весовой категории до 100 кг, в борьбу не вступили.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Раиль Нургалиев в финале сразился с Мусой Галлямовым из Марий Эл и одержал над ним победу. Абсолютному батыру вручили приз от Раиса Татарстана Рустама Минниханова – это автомобиль «Лада Гранта».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Рустам Минниханов торжественно открыли XIII Всероссийский сельский Сабантуй.