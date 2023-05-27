Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанец Раиль Нургалиев стал абсолютным батыром Всероссийского сельского Сабантуя
Абсолютным батыром XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит в астраханском селе Три протока, стал татарстанец, мастер спорта по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта по национальной борьбе Раиль Нургалиев.
За звание боролись только борцы с весом более 100 килограммов. Так, Булат Мусин и Эльдар Хамитов из-за того, что они относятся к весовой категории до 100 кг, в борьбу не вступили.
Раиль Нургалиев в финале сразился с Мусой Галлямовым из Марий Эл и одержал над ним победу. Абсолютному батыру вручили приз от Раиса Татарстана Рустама Минниханова – это автомобиль «Лада Гранта».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Рустам Минниханов торжественно открыли XIII Всероссийский сельский Сабантуй.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»