Путина в президенты, татарская свадьба в Москве и гуманная ипотека: обзор событий недели

Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах президента РФ в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Иду на вы: Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах

Самая громкая политическая новость недели не только для России, но и для всего мира: вчера Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах президента РФ в 2024 году. Как говорится, иду на вы и с открытым забралом – сражаться за сердца россиян и за пост главы государства.

Таким образом, Владимир Путин официально дал старт своей предвыборной кампании. Исчезла даже малейшая неопределенность в отношении действующего Президента как кандидата на выборах 17 марта 2024 года. Теперь точно: Путин будет баллотироваться, и это для нас отличное известие, а для Запада как кость в горле.

Путин – безоговорочный лидер для подавляющего большинства россиян. Свою поддержку Президенту выразили Герои РФ, которых он наградил накануне «Золотыми Звездами» в Кремле, где и заявил о своем выдвижении. Сейчас к ним уже присоединяются другие видные представители нашего общества: политики, общественники, деятели науки, культуры, спорта и так далее.

Одним из самых первых, кто поддержал готовность Владимира Путина участвовать в выборах президента, стал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов:

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех.

Татарстан, благодаря поддержке Президента, один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее».

Тем самым Раис РТ подчеркивает, как значим и любим Путин в Татарстане. Но и Путин не менее горячо любит нашу республику и оказывает ей всяческую поддержку. Он гордится Татарстаном. Вспоминаются слова Путина, сказанные им крымским татарам в 2014 году:

«Посмотрите, как развивается Татарстан, я любуюсь им, он же лидер по многим направлениям развития».

Владимир Владимирович, подавляющее большинство татарстанцев поддержат вас на выборах, ведь с вами ассоциируется период процветания Татарстана! Без булдырабыз! Без бергә!

День Татарстана прошел на выставке-форуме «Россия» в Москве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свадьба, гуси, фигуристка: на выставке-форуме «Россия» прошел День Татарстана

Яркое событие последних семи дней – День Татарстана на выставке-форуме «Россия» в Москве. Выставка «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го до 12 апреля 2024 года. Ее цель – показать важнейшие достижения страны и ее регионов. Все 89 регионов России представят здесь свои экспозиции. 2 декабря 2023 года настал черед Татарстана не только «на людей посмотреть, но и себя показать».

Республика Татарстан в этот день показала себя ярко и неординарно. Если в экспозициях других регионов превалировала деловая составляющая, то Татарстан продемонстрировал всей России прежде всего свое человеческое лицо, а не только сухие цифры экономического развития региона. Гостей и участников выставки познакомили с национально-культурным разнообразием республики, в которой мирно и в гармонии друг с другом проживают представители 175 национальностей.

Гости увидели самую настоящую татарскую национальную свадьбу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спорт, туризм, национальная культура и обычаи — вот что показали гостям выставки в этот день. Прямо на выставочной площадке гости увидели самую настоящую, а не бутафорскую свадьбу, для которой был организован выезд в Москву ЗАГСа из Татарстана. Узами брака связали себя уроженцы Балтасинского района Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Свадьба была, как положено, с национальным колоритом, в татарских национальных костюмах.

Москвичам и гостям столицы показали самый большой в мире самовар высотой 2,3 метра, привезенный из нашей республики. Повара из Татарстана порадовали гостей приготовлением супа-шурпы сразу на 4 тысячи порций. Были проведены мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд: губадии, зур балиша, талкыш калеве, праздничного гуся и других.

Посетителям выставки показали татарский обряд «Каз өмәсе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати о гусях – посетители выставки увидели татарский обряд «Каз өмәсе», имеющий древнюю и глубокую историю. Напомним, смысл этого обряда-праздника, который устраивается поздней осенью, в том, что жители татарских деревень собираются вместе для обработки гусиного мяса, пуха и пера.

Еще одной медийной удачей Дня Татарстана стало появление на нем олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Алина сообщила, что если все сложится хорошо, то школа фигурного катания, названная ее именем, будет открыта в Казани уже в следующем году. Вообще тема спорта акцентировалась на Дне Татарстана не зря – в республике большие надежды возлагают на успешное проведение в 2024 году киберспортивных Игр будущего, а также Игр БРИКС.

Медийной удачей Дня Татарстана стало появление на нем олимпийской чемпионки Алины Загитовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резюмируя впечатление от Дня Татарстана на такой представительной и масштабной всероссийской площадке, можно сказать, что он определенно удался. Не было казенщины, не было какой-то сухой деловой атмосферы. Напротив, Татарстан выглядел по-домашнему тепло, уютно, было явлено именно человеческое лицо республики. Достижения достижениями, но никогда не следует забывать об обыкновенных человеческих радостях и надеждах.

Президент России провел переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси Фото: kremlin.ru

Ближневосточный блиц Путина: встречи с ключевыми фигурами региона

Важнейшее политическое, а точнее, геополитическое событие недели и последних месяцев – ближневосточное турне Владимира Путина, в ходе которого он посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это первый его визит на Ближний Восток с 2019 года. Кроме того, Президент России провел переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В экспертном и политическом сообществе встречи Путина с лидерами стран Ближнего Востока назвали важнейшими событиями международной политики в конце 2023 года.

Приятно удивил самый высокий уровень уважения, оказанный Владимиру Путину, которого не удостаивались европейские лидеры. Например, президента Германии в Катаре неделю назад вообще никто не приехал встречать. А 6 декабря небо над Абу-Даби самолеты раскрасили в цвета российского флага.

6 декабря небо над Абу-Даби самолеты раскрасили в цвета российского флага Фото: kremlin.ru

Выдающихся дипломатов всегда отличает чувство уместности и точного выбора времени для своих действий. Владимир Путин удивительно своевременно совершил дипломатический вояж на Ближний Восток, где как раз накопилась критическая масса раздражения по отношению к Америке. В последнее время очень многое изменилось в международных отношениях, но дружба России с Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ устояла. И Эр-Рияд, и Абу-Даби, и большинство других арабских столиц, а также Тегеран, сохранили, вопреки давлению Запада, контакты с Москвой. Они не только отказались вводить антироссийские санкции, но, напротив, нарастили сотрудничество с Россией.

Сам по себе, визит Путина на Ближний Восток имеет еще и огромное символическое значение – это впечатляющая демонстрация провала плана по изоляции России на международной арене. Потому что визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты – это визит в две ключевые державы Персидского залива. А тут еще и встреча с лидером третьей ключевой державы региона – Ирана.

Визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты – это визит в две ключевые державы Персидского залива Фото: kremlin.ru

Переговоры Президента РФ с лидерами стран были очень насыщенными: помимо развития двусторонних связей на них обсуждалось урегулирование конфликта в секторе Газа, а также проведение согласованной политики на международном рынке нефти с использованием механизма ОПЕК+.

Сегодня понятно, что именно страны Ближнего Востока будут ключевыми партнерами России как в финансовом плане, так и в торговле и отчасти в геополитике. Есть перспективы развития торгового оборота, совместного участия в международных проектах и консорциумах, туристических связей, а также общего сценария поведения в рамках ОПЕК+, участниками которого являются Иран, Россия и Саудовская Аравия.

Быть гуманнее: Минниханов предложил сделать бессрочной льготную ипотеку и увеличить лимиты

На состоявшемся на этой неделе заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов высказал ряд предложений с ярко выраженной социальной направленностью.

Рустам Минниханов утверждает, что именно льготные программы удерживают сегодня рынок первичного жилья от падения Фото: government.ru

Раис Татарстана выступил на заседании комиссии не только как глава региона, но и как ее председатель. Он сообщил, что за 10 месяцев 2023 года выдача ипотечных кредитов в России выросла на 61%. И во многом это произошло благодаря программам льготной ипотеки. Предложение Минниханова – сделать эту программу бессрочной, поскольку ограничения по срокам ее действия порождают излишний ажиотаж и нервируют людей. В нынешнем виде льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года.

Рустам Минниханов совершенно обоснованно утверждал, что именно льготные программы удерживают сегодня рынок первичного жилья от падения. И именно по улучшению жилищных условий для населения оценивают сегодня глав регионов. А запредельная ключевая ставка ЦБ РФ в размере 15% ведет к стагнации этого рынка – уже наблюдается определенный спад.

В Татарстане количество оформленных ипотек за месяц снизилось на 15,9%: с 9,4 тыс. в сентябре до 7,8 тыс. в октябре. При такой высокой процентной ставке наличие программ льготной ипотеки буквально спасает рынок недвижимости и позволяет людям обзавестись жильем. «Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?» – вопрошал на комиссии Минниханов.

Еще одно предложение Раиса РТ по улучшению доступности ипотеки – увеличить размер льготного кредита. Потому что сейчас лимиты существенно меньше стоимости квартир. Так, например, в Казани цены на двухкомнатные квартиры стартуют с отметки 10 млн рублей. И это минимальный вариант для семей с детьми. И если из-за низкого лимита (6 млн рублей в Татарстане) такой семье не удается взять квартиру по ипотеке, то для властей выход один – увеличивать лимит.

Предложения Минниханова перекликались с идеями, высказанными на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который также состоялся на днях и в котором принял участие Владимир Путин. Президент России выразил озабоченность перегревом рынка ипотеки, но не стал отказываться от льготных программ, а напротив, призвал Правительство и Банк России искать решения для недопущения перегрева. Повторюсь, Путин не думает сворачивать программу льготной ипотеки.

В отличие от Председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Те, кто получают дешевые кредиты, избранные, за эти кредиты платят все остальные. И мы можем войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных программ. Они расширяются — мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик, и нам, конечно, не к этому надо идти», – сказала Набиуллина.

Здесь глава Центробанка возражает Путину и Минниханову. Путин предлагает Набиуллиной искать решения, а та не видит решений, кроме сворачивания льготных программ. Рустам Минниханов призывает улучшить доступность ипотеки, а Набиуллина, наоборот, ухудшить. Она называет льготных ипотечников «избранными», забывая, что это нуждающиеся в улучшении жилищных условий люди, как правило семейные. За технократическими разглагольствованиями Набиуллина не замечает, что льготные ипотечные программы – шанс для миллионов семей. О чем говорит и Рустам Минниханов, ратуя за доступность жилья.

Кто-то переживает за людей, а кто-то за сухие бездушные формулы.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» состоялся в столице Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Урбанизм еще актуален: Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» прошел в Казани

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» состоялся в столице Татарстана. Участие в нем приняли мэры городов, архитекторы, урбанисты и другие специалисты из шести стран: Китая, Ирана, Индии, ОАЭ, Катара и Италии. Кроме того, своим опытом с международными экспертами поделились более 150 спикеров из России. Всего же на форуме приняло участие более 5 тыс. человек.

Хозяйке форума Казани было чем похвастаться – из года в год в столице Татарстана строят более миллиона квадратных метров жилья, накоплен большой опыт как сохранения исторического наследия, так и строительства новых объектов. Одним из самых крупных и показательных проектов – грядущее открытие трассы М12 «Восток», которое, по оценкам, привлечет в Казань дополнительный миллион туристов.

Ильсияр Тухватуллина представила основные проекты, над которыми работают сейчас в столице РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основные проекты, над которыми работают сейчас в столице РТ, представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Она рассказала о развитии исторического центра Казани, обновлении парков и скверов, проектах рыночных и промышленных территорий, строительстве новых религиозных центров, в частности Соборной мечети. Последняя – очень значимый объект как для религиозного, так и для архитектурного сообщества.

Институт пространственного планирования Татарстана представил на форуме мастер-план развития Казанской агломерации. Его реализация, по расчетам, позволит создать 1,2 млн рабочих мест.

«Мастер-план предполагает развитие автомобильных дорог и всех видов наземного транспорта в целом, а также метрополитена. В то же время это история про снижение процента использования личного транспорта – введение на большинстве магистралей выделенных полос, ужесточение правил въезда в город и так далее», – рассказал директор института Олег Григорьев.

Олег Григорьев: «Мастер-план предполагает развитие автомобильных дорог и всех видов наземного транспорта в целом, а также метрополитена» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект рассчитан на перспективу до 2050 года. Он должен решить транспортные и социально-экономические задачи, вопросы создания комфортной среды проживания.

Вообще такой урбанистический форум интересен не только как «выставка достижений» архитектурно-строительного развития Татарстана. На нем можно поучиться у республики преображению архитектурного облика столицы. Все-таки не каждый город России смог пройти трансформацию от советского устаревшего городского пространства до современного, учитывающего все мировые урбанистические тенденции.

Как заявил десять лет назад Владимир Путин: «За 10-15 лет Казань превратилась в шикарный европейский город». А ведь с того времени Казань и другие города Татарстана продолжали улучшать свой облик, особенно в части городских общественных пространств.