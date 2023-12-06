Путин: Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

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Президент Владимир Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. Об этом он сказал на встрече с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Сегодня наши отношения благодаря Вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень, – заявил российский лидер. – И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире».

В 2022 году товарооборот двух стран вырос на 67,7%. Путин допустил, что в этом году показатель будет еще выше. Аналогичная ситуация наблюдается и в инвестиционной деятельности.

«Продвигается и промышленная кооперация, имею ввиду сотрудничество в области создания определенных производств на территории Объединенных Арабских Эмиратов и в Российской Федерации. Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии «ОПЕК плюс»», – приводятся слова Президента на сайте Кремля.