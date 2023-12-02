Это не бутафорный Татарстан: как Казань за один день влюбила в себя Москву

Сегодня на выставке-форуме «Россия» в Москве проходит масштабное мероприятие – День Республики Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Влюбить Россию в Татарстан

Понятно, что и сегодня на московской ВДНХ деловая тематика занимала значительную часть события. Но, во-первых, «Татар-информ» об этом уже писал днем. А во-вторых, акценты в День Татарстана все-таки были смещены в сторону культурной и социальной составляющей. Татарстан словно решил поближе познакомить гостей и участников выставки с национально-культурным разнообразием Татарстана.

Этот тон с первых «аккордов» Дня Татарстана задал заслуженный артист РФ, народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхетдинов. Он начал с композиции «Әй, гомерем, нишләвен бу» под аккомпанемент баяна и еще нескольких песен.

Интересно, что к одному из музыкальных символов Татарстана выстроилась целая очередь статусных гостей, желающих сфотографироваться со звездой.

Как татарская свадьба произвела фурор в Москве

После вступительных речей Раиса Татарстана Рустама Минниханова, заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и других ВИП-спикеров зрителям официальной церемонии открытия показали самую настоящую татарскую свадьбу.

«Это не бутафорная свадьба. Это образцовая семья из Балтасинского района. Давайте стоя поаплодируем молодой семье, пожелаем успехов, и долгих-долгих лет совместной жизни, и много-много детей. Демография – главный вопрос!» – с улыбкой поздравил молодоженов Рустам Минниханов, вручив паре сертификат на путешествие по Алтаю.

И действительно, брак был заключен официально. Для этого республиканский ЗАГС устроил выездную церемонию. На глазах у всей России молодая пара из Татарстана – Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова – стали законными мужем и женой.

ЗАГС Татарстана устроил выездную церемонию для Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что Самат и Сюмбель прибыли на Казанский вокзал еще накануне утром, где их и встретил корреспондент «Татар-информа».

«Такое бывает раз в жизни, и тем более в таких масштабах: в Москве, на таком форуме! Мы очень рады, что попали сюда», — поделился эмоциями жених.

В Москву из Казани привезли самый большой в мире самовар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самовар и «гусещипательная история»

Обширная культурная часть Дня Татарстана свадьбой не ограничилась. Так, москвичам и гостям столицы показали самый большой в мире самовар, привезенный из нашей республики. Желающие могли попробовать душистый чай из него и заодно прочесть на стенде, что самовар-рекордсмен был создан торговой маркой «Царь-самовар» в Туле. Его высота составляет 2 м 30 см, а рекорд был зарегистрирован в августе 2020 года.

Татарский обряд «Каз өмәсе» имеет древнюю и глубокую историю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее посетители выставки увидели татарский обряд «Каз өмәсе», имеющий древнюю и глубокую историю. Напомним, смысл этого обряда-праздника, который устраивается поздней осенью, в том, что жители татарских деревень и сел собираются вместе для обработки гусиного мяса, пуха и пера. Считается, что тот же пух щиплют на подушки, которые пойдут на приданое невестам.

Для гостей выставки организовали возможность покататься по Казани на велосипеде в шлеме виртуальной реальности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Виртуальная реальность и туристическая привлекательность «в реале»

Отдельно стоит выделить презентацию на форуме туристического потенциала Казани и Татарстана в целом. Эта идея проходила красной нитью через весь День республики. Прежде всего, стенд региона был во многом посвящен «Играм будущего», которые станут одним из важнейших спортивных событий столицы Татарстана в 2024 году.

Для гостей выставки организовали возможность покататься на велосипеде в шлеме виртуальной реальности, чтобы из столицы России насладиться летними видами центра Казани.

Кроме того, председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов открыл концертную программу в павильоне «Туризм». Он поприветствовал гостей площадки и пригласил их принять активное участие в мероприятиях Дня.

«Вы сможете узнать все о Татарстане, попробовать сделать что-то своими руками, получить интересные призы. И даже купить или выиграть путевку в санатории Татарстана», – сказал Иванов.

Сегодня Татарстан показал всей России свое человеческое лицо, а не только сухие цифры экономического развития региона. Такой оценкой в разговоре «Татар-информом» поделился депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов.

«Татарстан всегда у нас один из лидеров. И то, что интерес к Татарстану сегодня очень высок, это не фигура речи. Это то место, которое республика занимает в стране. Это инвестиционная привлекательность, это новые технологии, это «Игры будущего», это БРИКС. Татарстан — лидер, и это лидерство мы сегодня видим. Когда республика демонстрирует, например, свои преимущества в цифровых технологиях, он тем самым предъявляет и свою гуманитарную часть», — подчеркнул Морозов.

Алина Загитова (в центре) тоже стала почетной гостьей Дня Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Алина Загитова не избежала камер – постарался Леонов

Говоря о социальной составляющей привлекательности Татарстана, надо помнить и о спорте. Не случайно Казань называют спортивной столицей России. Чего греха таить, в регионах России и за рубежом нашу республику многие ассоциируют именно с футбольным «Рубином» и хоккейным «Ак Барсом». И, конечно, с блестящими фигуристками — Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.

Первая из них сегодня попыталась «серой мышкой» проскочить на мероприятие, но ее оперативно перехватил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. Отдуваться перед журналистами пришлось обоим.

«Хочу выразить огромную благодарность всему руководству Татарстана за то, что поддержали мою инициативу, мою идею продвигать фигурное катание. Для меня это важно, я считаю, что на данный момент это моя главная миссия», – призналась олимпийская чемпионка.

Сам Леонов уже не первый раз анонсировал открытие в Казани школы Алины Загитовой, не приведя, впрочем, никакой конкретики. Говорил глава республиканского спорта и о других проектах.

Владимир Леонов: «Один из революционных проектов – планируем открыть в Казани школу, названную именем Алины Загитовой» Фото: © «Татмедиа»

«Мы с Алиной реализуем уже несколько проектов, в том числе один из революционных проектов – планируем открыть в Казани школу, названную ее именем. На следующий год ждем всех в Казань, у нас состоятся два больших мероприятия. В феврале мы впервые в истории проведем "Игры будущего" – новый проект, связанный с фиджиталом», – сообщил он журналистам.

Также министр напомнил, что порядка 70-80 стран приедут в Казань на Игры БРИКС – масштабные соревнования по 27 видам спорта. Планируется задействовать практически всю спортивную и иную инфраструктуру, которая была создана в Казани к Универсиаде-2013.

«В том числе и Деревню Универсиады, где будут жить спортсмены. Вспомним, как проводили Универсиаду 10 лет назад. Будут очень похожие виды спорта, схожий формат. Всех ждем!» – заключил Леонов.

Есть ощущение, что после выставки «Россия» туризм в Татарстан получит новый импульс благодаря интересу москвичей и гостей столицы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Системность, с которой развивается каждый вид спорта, восхищает»

Среди ВИП-гостей журналисту «Татар-информа» удалось поговорить также с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым. Он тоже поделился своей оценкой достижений республики в спорте.

«В Татарстане уникальная ситуация — развиваются все виды спорта, ни в одном регионе России такого нет. И системность, с которой развивается каждый вид спорта, восхищает», — сказал Тарпищев.

Спорт, туризм, национальная культура и обычаи — это уже достаточно большой список, чтобы помочь россиянам лучше узнать настоящий Татарстан. Но и это не все – на выставке нашлось место национальной кухне, танцам, фольклору и т.д.

Внутренний туризм в регионе и до Дня Татарстана на ВДНХ рос серьезными темпами. Есть ощущение, что после выставки «Россия» этот процесс получит новый импульс благодаря интересу москвичей и гостей столицы.