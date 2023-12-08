«Для Запада – как кость в горле»: почему Путин примет участие в президентских выборах

Владимир Путин де-факто дал старт своей предвыборной кампании

Фото: kremlin.ru

Дан старт предвыборной кампании Путина де-факто

Владимир Путин де-факто дал старт своей предвыборной кампании. Хотя де-юре он еще не зарегистрирован как кандидат. Ясно одно – исчезла даже самая малейшая неопределенность в отношении участия Путина в президентских выборах 2024 года.

Теперь точно – Владимир Путин идет на выборы, и это для нас отличное известие, а для Запада – как кость в горле. Сейчас западные политиканы будут с желчью всех убеждать, что наличие президентских выборов в России – это плохо, а их отсутствие на Украине – хорошо. Страны-союзники России, ее стратегические партнеры, безусловно, выскажут свои слова одобрения этому решению.

Путин – безоговорочный лидер для подавляющего большинства россиян. Сегодня свою поддержку Президенту смогли выразить Герои РФ, которых Путин наградил «Золотыми Звездами» в Кремле. Сейчас к ним уже присоединяются и другие видные представители нашего общества: политики, общественники и другие.

Сегодня свою поддержку Президенту смогли выразить Герои РФ, которых Путин наградил «Золотыми Звездами» в Кремле Фото: kremlin.ru

Уже пошла реакция западных СМИ на выдвижение Путина. Реакция предсказуемая – боль и скрежет духовный. А что им еще сказать? Западных журналистов буквально корежит от исторического решения Путина. На эти дурацкие вопли с наклеиванием ярлыков можно ответить так: процитировать сказанное сто с лишним лет назад: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».

Татарстан и Путин: взаимная любовь

Одним из самых первых, кто поддержал готовность Владимира Путина баллотироваться на выборах Президента РФ, стал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех.

Одним из самых первых, кто поддержал готовность Владимира Путина баллотироваться на выборах Президента РФ, стал Рустам Минниханов Фото: kremlin.ru

Татарстан, благодаря поддержке Президента, один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», – заявил Минниханов.

«Посмотрите, как Татарстан развивается, я любуюсь им»

Путин, в свою очередь, оказывает Татарстану всяческую поддержку. Он очень гордится Татарстаном. Вспоминаются также слова российского лидера в 2014 году.

«Посмотрите, как Татарстан развивается, я любуюсь им, он же лидер по многим направлениям развития», – говорил Путин крымским татарам.

Владимир Владимирович, подавляющее большинство татарстанцев поддержат вас на выборах, ведь с Вами ассоциируется период процветания Татарстана! Без булдырабыз! Без бергэ!

Фото на анонсе: kremlin.ru