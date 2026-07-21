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Общество 21 июля 2026 15:27

Вячеслав Володин призвал не политизировать топливную тему

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допускать политизации и демагогии при обсуждении ситуации на топливном рынке. Об этом он заявил на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта о его стабилизации, сообщает ТАСС.

«Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, “пятой колонной” внутри», – сказал политик.

«Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны – крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать», – добавил он.

Володин также заявил, что неонацистский киевский режим стремится создать напряженность внутри России.

«Поэтому наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть», – пояснил Председатель Госдумы.

#Вячеслав Володин #топливо
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