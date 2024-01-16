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Мэр Бугульмы на форуме в Москве: Всегда интересно узнать, чем живут другие регионы страны
Бугульминский район Татарстана принимает участие в муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Он проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина на выставке «Россия» на ВДНХ. Это первое в истории современной России мероприятие, которое объединило на одной площадке муниципальное сообщество страны.
Более 7 тыс. человек из 89 регионов на более чем 50 площадках обсуждают актуальные темы, связанные с управлением городами и муниципалитетами. Дискуссии, круглые столы и стратегические сессии, темы, которые касаются всех регионов, — цифровизация управления, сохранение традиций и ценностей и многие другие.
«Для муниципальных руководителей это очень важное и нужное мероприятие. Обмен мнениями, интересной информацией, перспективными идеями, дискуссии на актуальные вопросы ЖКХ, социальной политики, дорожного хозяйства — всё это, безусловно, даст полезный опыт в формировании и развитии городской среды», — подчеркнул глава Бугульминского района Линар Закиров.
В рамках мероприятия на ВДНХ участникам показали уже доказавшие свою эффективность рецепты управленческих практик развития и повышения качества жизни россиян. Сегодня в повестке форума — вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Развитие страны основывается на системных действиях по повышению качества жизни в каждом отдельном городе. В рамках круглого стола мы познакомились с уже доказавшими свою эффективность управленческими практиками и решениями, изучили реализованные городские проекты. Всегда интересно узнать, чем живут другие субъекты нашей страны. А главное — это общение и новые знания, которые можно будет эффективно применять для развития Бугульмы», — подытожил Линар Закиров.
Форум проходит 15 и 16 января. Всего задействовано 35 площадок, 700 спикеров и больше 7,5 тыс. участников. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. А также выявить и поддержать муниципальные проекты и инициативы, которые будут способствовать развитию территорий и достижению национальных целей.
Всего в в делегацию Татарстана вошел 91 человек. Несколько глав муниципальных образований республики принимают участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
Среди участников события — мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Буинского района Ранис Камартдинов, глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, глава Апастовского района Айрат Зиганшин, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, глава Елабужского района Рустем Нуриев и другие.
Накануне в рамках форума глава Менделеевского района Радмир Беляев рассказал о компетенциях современного руководителя муниципалитета, а Совет муниципальных образований РТ заключил соглашения с пятью регионами.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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