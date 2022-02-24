ДНР и ЛНР обратились к Путину за помощью в отражении агрессии Украины

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России за помощью для защиты мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы. Соответствующие письма поступили в адрес Президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В посланиях главы республик вновь поблагодарили российского лидера за признание их независимости и попросили поддержки для отражения агрессии украинских силовиков.

«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию, — цитирует Пескова РИА Новости. — В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения в том числе детей».

Представитель Кремля подчеркнул, что действия Киева говорят о нежелании прекращать войну в Донбассе. При этом в данной ситуации Украина продолжает получать военную и другую поддержку от США и других стран.

«Учитывая вышеизложенное, главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят Президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины», — заявил Песков.