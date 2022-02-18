Жителей ЛНР призвали эвакуироваться в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал местных жителей эвакуироваться на территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из минометов подконтрольные непризнанной республике населенные пункты Золотое-5 и Обозное.

Сославшись на этот случай, Пасечник поручил всем ведомствам эвакуировать важные социальные объекты и помочь жителям выехать из республики.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил об обострении ситуации на Донбассе. Он обвинил украинские власти в грубом нарушении Минских соглашений.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter’е назвал ложными заявления о планировании украинской стороной наступательных операций в Донбассе. «Мы целиком привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — подчеркнул он.