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Ру Тат
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Политика
19 февраля 2022  09:42

В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлена всеобщая мобилизация. О подписании такого указа заявил глава ДНР Денис Пушилин. Также документ утвержден народным советом республики.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — подчеркнул он в видеообращении.

Накануне началась эвакуация жителей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил об обострении ситуации на Донбассе. Он обвинил украинские власти в нарушении Минских соглашений.

#ДНР #Украина
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