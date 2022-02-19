В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объявлена всеобщая мобилизация. О подписании такого указа заявил глава ДНР Денис Пушилин. Также документ утвержден народным советом республики.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — подчеркнул он в видеообращении.

Накануне началась эвакуация жителей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил об обострении ситуации на Донбассе. Он обвинил украинские власти в нарушении Минских соглашений.