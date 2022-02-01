Путин заявил, что сообщит Премьеру Венгрии о ситуации по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пообещал, что обязательно проинформирует его о том, как будет развиваться ситуация с гарантиями безопасности.

Глава российского государства отметил, что ему было очень важно услышать позицию венгерского коллеги по этому вопросу.

«Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями в сфере безопасности. Известно, что мы направили США свои предложения о заключении письменных обязательств на этот счет. Я с удовольствием проинформирую тебя, как развивается этот процесс», — приводит слова Путина РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало предложения России для США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и его союзникам.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Затем 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

26 января США передали письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Ознакомившись с ним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что Штаты проигнорировали в документе все ключевые для России пункты.