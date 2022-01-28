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Политика
28 января 2022  17:14

Путин: США проигнорировали ключевые для России моменты в гарантиях безопасности

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В своем ответе на предложения по гарантиям безопасности США и НАТО проигнорировали ключевые для России моменты. Об этом во время разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил Президент РФ Владимир Путин.

Так, это относится к пунктам о нерасширении США на восток, неразмещении вооружений у границ России, «а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

 

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #гарантии безопасности
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