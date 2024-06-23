Путин: РФ может рассчитывать только на собственную военную технику

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия может рассчитывать только на себя в плане обеспечения военной техникой и другими вещами, необходимыми для функционирования армии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.



«От этого всё считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно! Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя!» — подчеркнул российский лидер.

«Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст, всё только сами! У нас получается», — добавил Путин, уточнив свое видение нынешнего состояния российской военной экономики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До этого страны Запада не раз обвиняли Россию в тайных закупках снарядов у Северной Кореи для нужд специальной военной операции.