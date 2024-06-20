Этот договор потряс США: почему Путин может быть доволен итогами визита в КНДР и Вьетнам

Президент Вьетнама То Лам встретил Президента России Владимира Путина на площади перед своей резиденцией в Ханое Фото: kremlin.ru

Надежная и адекватная архитектура безопасности в АТР

Президент Вьетнама То Лам встретил Президента России Владимира Путина на площади перед своей резиденцией в Ханое. Итог переговоров – 15 соглашений о стратегическом сотрудничестве. Главными темами стали развитие транспортного коридора Владивосток — Хошимин, производство СПГ, переход на национальные валюты. А также выстраивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) надежной архитектуры безопасности.

«Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает большое значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам», – заявил Путин.

Итог переговоров президента Вьетнама То Лам и Владимира Путина – 15 соглашений о стратегическом сотрудничестве Фото: kremlin.ru

Президент РФ отметил, что Вьетнам и Россия придерживаются единой политики, что стороны не будут вступать в военно-политические блоки в АТР, направленные друг против друга.

«При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении в АТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам», – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Вьетнам и Россия придерживаются единой политики, что стороны не будут вступать в военно-политические блоки в АТР, направленные друг против друга Фото: kremlin.ru

Торговля в нацвалютах и туризм: что двигает сотрудничество России и Вьетнама

Также российский лидер отметил развитие торгово-экономических связей между странами. В прошлом году товарооборот вырос на 8 процентов. Путин назвал связи в области культуры и туризма одними из главных составляющих развития экономических отношений.

«Развиваются туристические обмены, россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами», – сказал он. Так, по словам Путина, уже запущены регулярные рейсы Москва – Хошимин и самолеты из Иркутска во Вьетнам.

Путин отдельно отметил важность перехода на национальные валюты в расчетах между Россией и Вьетнамом. По информации российского лидера, в прошлом году доля транзакций в нацвалютах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года – почти 60%.

«Вьетнам проводит независимую, самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом мы всегда придаем большое значение развитию традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией. Считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», – заявил в ответ То Лам.

Договор России с КНДР, который потряс мир

Пока Владимир Путин находился в Ханое, весь мир уже гудел из-за достигнутых договоренностей между Москвой и Пхеньяном в ходе переговоров с Ким Чен Ыном в КНДР.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сегодня опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Согласно ему, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы стран и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

Также Россия и КНДР договорились принять меры для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок. Оба государства приняли обязательства не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

«Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Эти нелегитимные действия лишь расшатывают мировую политическую и экономическую систему», – считает Путин.

Российский лидер указал, что поставка Украине высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения НАТО для нанесения ударов по российской территории – грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств.

«Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин: «Подписанный сегодня Договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа Фото: © kremlin.ru

Чего боятся в Южной Корее

Подписанное соглашение между Москвой и Пхеньяном вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Сосед КНДР – Южная Корея назвала военное сотрудничество РФ и КНДР нарушением резолюций СБ ООН.

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН», – заявил на брифинге представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.

Понять страхи Южной Кореи не сложно, ведь КНДР сейчас могут осуществить рывок в ракетных вооружениях, в ПВО и в спутниковой разведке. А это большая проблема для Южной Кореи и Японии.

«Парадокс в том, что США – главный виновник этого удара по Японии и Южной Корее. А в результате они будут еще больше привязаны и подчинены США», – написал в своем телеграм-канале известный политолог Сергей Марков.

Чем «озабочены» в США

Между тем в Госдепе США выражают озабоченность перед лицом достигнутых договоренностей между Россией и США. Об этом заявило агентство Yonhap.

Один из представителей американского ведомства подчеркнул, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей — это тенденция, которая якобы должна вызывать серьезную озабоченность у всех, кто заинтересован в «сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове». США будут следить за развитием отношений между РФ и КНДР, добавил собеседник агентства.

Мария Захарова заявила, что все действия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают «истерику» Фото: mid.ru

Чем озабочены в США? Новый договор подразумевает возможность поставки миллионов снарядов из КНДР для СВО. При этом ядерные ракеты Пхеньяна способны достать до всех крупных городов США. А спутниковая разведка России способна сыграть ту же роль, что играют сами США для ВСУ – обеспечение «наводки» ракет и разведки.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все действия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают «истерику».

«Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, а Соединенные Штаты теперь называют это Индо-Тихоокеанским пространством, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику. Причиной вот этой судорожной реакции является историческая ненависть Соединенных Штатов к Северной Корее, потому что она не сдалась», – сказала она в эфире радио Sputnik.