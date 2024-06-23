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Путин ответил на вопрос, успевает ли он отдыхать после плотного графика поездок
Выпускники высших военных учебных заведений поинтересовались у Президента России Владимира Путина, как он выдерживает плотный график работы. Напомним, на этой неделе глава государства успел посетить с рабочим визитом Якутию, а также с государственным визитом КНДР и Вьетнам.
«Вот я с вами встречаюсь. С такими ребятами, девушками увидеться, поговорить – это и есть отдых», – сказал глава государства. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Президент поделился, что во время зарубежных визитов неудобства приносила погода: «Жарко было очень. +34-37».
Ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, планируется ли летом отпуск главы государства, на что представитель Кремля ответил, что «пока неизвестно».
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