news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 июня 2024 12:50

Путин ответил на вопрос, успевает ли он отдыхать после плотного графика поездок

Скопировать ссылку

Выпускники высших военных учебных заведений поинтересовались у Президента России Владимира Путина, как он выдерживает плотный график работы. Напомним, на этой неделе глава государства успел посетить с рабочим визитом Якутию, а также с государственным визитом КНДР и Вьетнам.

«Вот я с вами встречаюсь. С такими ребятами, девушками увидеться, поговорить – это и есть отдых», – сказал глава государства. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент поделился, что во время зарубежных визитов неудобства приносила погода: «Жарко было очень. +34-37».

Ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, планируется ли летом отпуск главы государства, на что представитель Кремля ответил, что «пока неизвестно».

читайте также
Путин рассказал о новых ориентирах работы России и Вьетнама
Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2