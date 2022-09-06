NYT: Россия в большом количестве закупает оружие у Северной Кореи

Россия приобретает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у КНДР. Власти США уверены, что санкции серьезно ограничили цепочки поставок боеприпасов для Вооруженных сил РФ. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на американскую разведку.

Детали предполагаемых поставок не уточняются, но неназванный официальный представитель Штатов рассказал, что Россия покупает ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды. Также она будто бы намерена закупить «дополнительное оборудование» у КНДР (какое именно, не уточняется).

В Американском институте предпринимательства рассказали, что Северная Корея производит 152-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня.

По информации издания, Россия якобы начала закупать оружие у Ирана и КНДР потому, что обе страны также находятся под санкциями и отрезаны от международной торговли. Соответственно, они «много не потеряют», заключая сделки с РФ.