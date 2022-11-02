В США заявили, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы для использования в зоне СВО

У Белого дома есть информация о том, что Северная Корея якобы поставляет России «значительное число» артиллерийских снарядов, которые потом используются в спецоперации на Украине. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине», – заявил Кирби.

По его словам, Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего Востока. При этом он не стал уточнять, какое количество боеприпасов, по данным Белого дома, поставляется, лишь заявил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией, «чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения».