Путин и Ким подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2019 году

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Россия и Северная Корея по итогам переговоров, прошедших в Пхеньяне с участием лидеров двух стран, заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение подписали Президент РФ Владимир Путин и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

В начале сегодняшних переговоров Путин рассказал о подготовке нового фундаментального документа, который ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на долгие годы вперед. За день до этого он опубликовал соответствующее распоряжение.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

Необходимость заключения соглашения дипломат объяснил глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими за последнее время качественными изменениями в двусторонних отношениях.