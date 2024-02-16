Путин: Россия готова к строительству высокоскоростных железных дорог

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно стать первым, стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании в Верхней Пышме Свердловской области на ООО «Уральские локомотивы», сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> сама по себе готовность браться за такие сложнейшие проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологичного, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать», — выразил уверенность глава государства.

«В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска. Вполне естественные, реализуемые [программы]», — подчеркнул Путин.

По мнению российского лидера, выделенные высокоскоростные маршруты помогут заметно нарастить пропускную способность железных дорог, разгрузят аэропорты, будут способствовать росту внутреннего туризма и деловой активности.

В декабре прошлого года Владимир Путин пообещал создание сети ВСМ, в том числе до Казани. Ранее, в июне, строительство магистрали до столицы РТ анонсировал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В начале октября ВСМ Москва — Казань получила положительное заключение Главгосэкспертизы, хотя, как чуть ранее заявлял Миндортранс Татарстана, в ведомство не поступало информации о возобновлении проекта. Позднее, в декабре, в РЖД сообщили, что проектирование этой ВСМ завершено.