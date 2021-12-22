Путин поздравил сербского коллегу с Новым годом и Рождеством

С Новым годом и Рождеством поздравил Президент России Владимир Путин своего сербского коллегу Александра Вучича. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Президента Сербии, поздравительный адрес от российского лидера Вучичу передал сегодня посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В письме Путин отмечает важность недавних российско-сербских переговоров, которые прошли в Сочи 25 ноября. Они, по словам российского лидера, «подтвердили твердость стратегического партнерства России и Сербии и позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений».

Президент РФ выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога между двумя странами. «Это отвечает фундаментальным интересам наших братских народов и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на европейском континенте», — говорится в письме.

Поздравляя своего коллегу с Новым годом и Рождеством, Путин пожелал Вучичу, его родным и близким, а также всему народу Сербии мира и процветания.

Как отмечал Александр Вучич после переговоров в Сочи, каждая встреча с российским лидером Владимиром Путиным имеет исключительное значение для Сербии. Так, по итогам ноябрьских переговоров Россия еще на полгода сохранила прежнюю цену на газ для этой балканской страны.

Российский лидер тогда отметил успешное взаимодействие РФ и Сербии в борьбе с пандемией Covid-19 и поблагодарил Вучича за поддержку русского языка.

ИА «Татар-информ» также сообщало, что Владимир Путин принял приглашение посетить Сербию в следующем году.