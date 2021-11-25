Путин поблагодарил Вучича за поддержку русского языка в Сербии

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сербскому коллеге Александру Вучичу за поддержку русского языка, отметив, что отношения двух стран в этом направлении успешно складываются. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах – в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно», – отметил российский лидер.

По данным Министерства образования Сербии, русский язык в 2020 году изучали около 68 тысяч человек. Он также занимает четвертое место по популярности среди учащихся школ.

Путин обратил внимание на то, что многие студенты из Сербии на сегодняшний день обучаются в различных вузах России, получая самые разнообразные специальности.

«В гуманитарной сфере отношения продолжаются. Сербские студенты учатся в России в разных вузах, причем по разным направлениям», – подчеркнул Президент РФ.

Предыдущая личная встреча глав государств состоялась в июне 2020 года во время рабочего визита Вучича в Москву.

Ранее Путин заявил, что Россия сможет найти оптимальное решение по вопросу поставок российского газа в Сербию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».