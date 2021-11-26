news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 ноября 2021  15:42

Путин посетит Сербию в 2022 году

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Сербию в следующем году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Президент Сербии Александр] Вучич возобновил приглашение Президенту [РФ] посетить Сербию, и Президент принял это приглашение. Сроки точные визита будут согласовывать по дипломатическим каналам», — отметил он.

Приглашение российского лидера обсуждалось на встрече глав государств, прошедшей в Сочи. В частности, Путин и Вучич обсудили цену на газ для Сербии на ближайшие полгода.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное