Путин посетит Сербию в 2022 году

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Сербию в следующем году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Президент Сербии Александр] Вучич возобновил приглашение Президенту [РФ] посетить Сербию, и Президент принял это приглашение. Сроки точные визита будут согласовывать по дипломатическим каналам», — отметил он.

Приглашение российского лидера обсуждалось на встрече глав государств, прошедшей в Сочи. В частности, Путин и Вучич обсудили цену на газ для Сербии на ближайшие полгода.