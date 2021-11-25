Россия еще на полгода сохранила прежнюю цену на газ для Сербии

В ближайшие шесть месяцев России будет поставлять Сербии газ за 270 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербского лидера Александра Вучича.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же», — рассказал после переговоров с российским лидером Александр Вучич.

По его словам, стороны договорились увеличить объем поставляемого газа на эти шесть месяцев.