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Ру Тат
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Экономика
25 ноября 2021  20:16

Россия еще на полгода сохранила прежнюю цену на газ для Сербии

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В ближайшие шесть месяцев России будет поставлять Сербии газ за 270 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербского лидера Александра Вучича.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же», — рассказал после переговоров с российским лидером Александр Вучич.

По его словам, стороны договорились увеличить объем поставляемого газа на эти шесть месяцев.

#владимир путин #александр вучич #поставки газа
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