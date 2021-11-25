Путин отметил успешное взаимодействие России и Сербии в борьбе с пандемией Covid-19

Россия и Сербия успешно взаимодействуют в вопросах борьбы с коронавирусом, заявил Президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что налаженное в Белграде производство вакцины «Спутник V» чрезвычайно важно и для Сербии, и для стран, с которыми она соседствует.

«Этот очень позитивный момент нашего сотрудничества тоже говорит о доверии взаимном и о достаточно глубокой кооперации», — сказал глава государства.

16 ноября Сербия первой в Европе начала процесс регистрации российский вакцины от коронавируса.

Путин также высоко оценил российско-сербское военное сотрудничество.

«Регулярно проводим совместные учения, развиваем это взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу двум странам», — отметил президент РФ.

Последний раз лидеры двух государств лично встречались 23 июня 2020 года, когда Вучич приезжал с рабочим визитом в Москву.