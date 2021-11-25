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Политика
25 ноября 2021  18:48

Вучич: Каждая встреча с Путиным имеет исключительное значение для Сербии

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Каждая встреча с российским лидером Владимиром Путиным имеет исключительное значение для Сербии, написал глава республики Александр Вучич в своем Instagram.

«Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны», – написал в публикации сербский лидер. 

Также он поделился видеофрагментом со встречи с Президентом РФ 25 ноября в Сочи.

Как сообщил ТАСС, во время переговоров сербский президент подарил российскому коллеге серебряную вазу и книги.

Предыдущая встреча Путина и Вучича состоялась 23 июня 2020 года в Московском Кремле во время рабочего визита Президента Республики Сербия в Россию. 

 

#Россия #Сербия #переговоры #Сочи #Владимир Путин #александр вучич
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