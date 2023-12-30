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Путин поздравил с Новым годом лидеров ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые являются союзниками либо традиционными или особо важными партнерами России.
В частности, в послании Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глава российского государства подчеркнул, что «за последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества» между странами. Вместе с тем он выразил уверенность, что «Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, продуктивную кооперацию в различных сферах», сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной же телеграмме сирийскому коллеге Башару Асаду Владимир Путин заверил, что Россия «будет и впредь оказывать всемерное содействие обеспечению долгосрочного комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления» в руководимой адресатом стране.
В послании Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе российский лидер упомянул совместную работу в ходе второго саммита Россия — Африка и необходимость координации усилий в рамках БРИКС, а также пообещал «учитывать наработки южноафриканских коллег» в ходе председательства РФ в этом объединении.
Среди руководителей стран Латинской Америки поздравлений с Новым годом удостоились президенты Боливии Луис Арсе, Бразилии Луис Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (а также бывший глава островного государства — генерал армии Рауль Кастро) и Никарагуа Даниэль Ортега. Некоторых из этих политиков Путин также поздравил и с Рождеством.
Президент России при этом не стал поздравлять, например, нового руководителя Аргентины Хавьера Милея, который отказался от вступления в БРИКС, хотя и хочет встретиться с главами входящих в эту организацию стран.
Президент России также направил новогодние поздравления двум действующим европейским лидерам — сербскому коллеге Александру Вучичу и Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а также Папе Римскому Франциску (который является как главой католической церкви, так и правителем государства Ватикан), Председателю КНР Си Цзиньпину, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, руководителям Индии, Вьетнама и Лаоса.
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