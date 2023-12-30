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Из европейских лидеров Путин поздравил с Новым годом только Вучича и Орбана
Президент России Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом сербскому коллеге Александру Вучичу и Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Согласно опубликованному на сайте Кремля сообщению, из действующих европейских лидеров получили телеграммы представители только этих двух стран.
В новогоднем послании Орбану Путин сделал акцент на том, что в 2023 году, несмотря на непростую международную обстановку, удалось сохранить позитивную динамику российско-венгерских отношений. Он подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия, которое позволяет воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам двух народов.
В адресованном Вучичу поздравлении Президент России сделал акцент на том, что, несмотря на непростую международную обстановку, российско-сербские отношения, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе. Путин выразил готовность к продолжению диалога и продуктивной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Кроме Вучича и Орбана, поздравления были направлены экс-президенту Франции Николя Саркози и Герхарду Шрёдеру, который занимал пост федерального канцлера Германии в 1998–2005 годах.
Также российский лидер направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину.
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