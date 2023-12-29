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СМИ: Президент Аргентины хочет встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей хочет встретиться с лидером каждой из стран — участниц БРИКС. Об этом он написал в письмах, в которых отклонил предложение вступить в группу, сообщает La Nacion.
Тексты посланий для каждого из лидеров были одинаковыми. Несмотря на отказ от присоединения к БРИКС, Милей заявил о «приверженности к усилению двусторонних связей», особенно в части торгового оборота и инвестиций. Отказ от участия в группе он объяснил сменой курса внешней политики страны и пересмотром «некоторых решений прошлой администрации».
Напомним, что Аргентина должна была стать полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Милей с самого вступления в должность заявлял о том, что теперь курс страны будет направлен на сотрудничество с США, Западом и Израилем, а также называл Президента Джо Байдена и Премьера Биньямина Нетаньяху своими основными союзниками.
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