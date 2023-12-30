Путин поздравил Президента Туркмении с наступающим Новым годом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов получил поздравительную телеграмму от российского коллеги Владимира Путина по случаю наступающего Нового года. Она опубликована в новом выпуске русскоязычной правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан».

Владимир Путин отметил, что в 2023 году отношения двух стран продолжали «динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства». Стороны поддерживали содержательный политический диалог, а сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах приносило хорошие результаты.

Президент РФ рассчитывает, что страны продолжат тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо двух дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-азиатском и Каспийском регионах.

Также Путин пожелал Бердымухамедову, его родным и близким крепкого здоровья и успехов, гражданам Туркменистана — благополучия и процветания.

В газете также опубликованы телеграммы от лидеров других стран, в том числе от Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.