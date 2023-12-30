Путин — Си Цзиньпину: Два саммита в 2023 году придали импульс отношениям России и КНР

Два российско-китайских саммита в 2023 году придали мощный импульс развитию отношений двух стран. Об этом в телеграмме по случаю Нового, 2024 года и приближающегося Праздника весны сказал Президент РФ Владимир Путин, адресованной Председателю КНР Си Цзиньпину.

«Президент России направил искренние поздравления <...>, акцентировав, что два российско-китайских саммита в уходящем году — весенний в Москве и осенний в Пекине — придали мощный импульс развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами на всех направлениях», — передает пресс-служба Кремля.

Глава государства констатировал высокую динамику торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем: страны смогли досрочно реализовать планы по выводу товарооборота на рекордный уровень — свыше 200 млрд долларов.

Путин отметил, что успешное проведение перекрестных годов физической культуры и спорта значительно расширило гуманитарные связи между двумя странами.

«На очереди — Годы культуры России и Китая: мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта, приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами», — сказал Президент.

Он выразил уверенность в том, что обе страны смогут совместными усилиями нарастить дальнейшее продуктивное сотрудничество во всех сферах, а также партнерское взаимодействие в рамках ООН, «Группы двадцати», ШОС и БРИКС