Путин — Моди: Убежден, что мы будем и впредь развивать многоплановые двусторонние связи

Россия и Индия будут и в дальнейшем развивать многоплановые двусторонние связи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в поздравительных телеграммах по случаю Нового года, адресованных Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру этой страны Нарендре Моди.

«Владимир Путин <…> подчеркнул свою убежденность в том, что Москва и Нью-Дели будут и впредь развивать многоплановые двусторонние связи, эффективно координировать усилия в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», — отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер высоко оценил итоги индийского председательства в Шанхайской организации сотрудничества и «Большой двадцатке».

Помимо этого, констатировал Путин, несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного стратегического партнерства между странами «продолжают динамично развиваться». По его словам, в 2023 году были достигнуты исключительно высокие темпы роста товарооборота, а также успешно воплощались в жизнь совместные проекты в различных сферах.

Индия стала единственной страной Южной Азии, лидеров которой Президент РФ поздравил с Новым годом. Ранее он пригласил Нарендру Моди посетить Россию в наступающем 2024 году.

Из руководителей стран Юго-Восточной Азии новогодних поздравлений от Владимира Путина удостоились лидеры Вьетнама — генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг и Президент Во Ван Тхыонг, а также Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В адресованной последнему телеграмме глава российского государства выразил надежду, что председательство Лаоса в АСЕАН в 2024 году создаст условия для активизации взаимодействия этой организации с РФ.

Президент России также направил новогодние поздравления двум действующим европейским лидерам — сербскому коллеге Александру Вучичу и Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а также Папе Римскому Франциску (который является как главой католической церкви, так и правителем государства Ватикан), Председателю КНР Си Цзиньпину и Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.