Путин: Поставляемые Западом Украине ракеты не меняют ситуацию на поле боя

Ракеты, поставляемые Западом Украине, не меняют ситуацию на поле боя. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя», – отметил глава государства, комментируя утечку разговора высокопоставленных офицеров Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus.

Путин добавил, что это вооружение наносит ущерб – «это очевидно», но «по сути не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны».

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В разговоре, состоявшемся 19 февраля и посвященном атаке на Крымский мост, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Минобороны Германии инициировало проверку о прослушке разговора офицеров бундесвера. При этом ряд западных СМИ сообщили, что их источники подтвердили подлинность записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы.