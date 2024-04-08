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Путин поручил создать правкомиссию по ситуации с паводками
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым, которая будет заниматься ситуацией с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
До этого, по словам официального представителя Кремля, Президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей Дениса Паслера, Вадима Шумкова и Александра Моора, посвященные развитию ситуации с паводками и мерам по оказанию помощи.
«Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению», — уточнил Песков.
В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность». Позднее в городе произошел еще один прорыв дамбы.
В Оренбурге уровень Урала достиг 864 сантиметров. Глава города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, иначе их начнут вывозить с помощью полиции. Он назвал нынешнее наводнение беспрецедентным (последнее сравнимое по силе, по его данным, случилось в 1942 году).
В Оренбургской области уже эвакуированы более 6 тыс. человек. По оценке властей региона, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизация ситуации начнется только после 20-го. Сегодня днем вода перелилась и через дамбу в городе Новотроицке, проинформировал глава области.
В Орске подтоплены район с компактным проживанием татар и татарское кладбище. Сбор помощи организовали в том числе руководство Альметьевского района РТ и татарская общественность Самарской области.
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