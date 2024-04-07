Татары Самары запустили сбор помощи пострадавшим от наводнения в Орске

По инициативе руководителя Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык», предпринимателя Фахрутдина Канюкаева в области начался сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Орске и Оренбурге. Об этом активист рассказал корреспонденту «Татар-информа». Лично от себя Канюкаев намерен отправить бутилированную питьевую воду на сумму 100 тысяч рублей.

«Мы следим за событиями в Оренбургской области по телевизору и через руководителя местной татарской организации Ильдуса Давлятова. Мы обратились к властям, они поддержали, будет организован гуманитарный конвой. С понедельника начинаем его комплектовать, принимать помощь от жителей», — рассказал Фахрутдин Канюкаев.

По словам собеседника, инициативу татарской общины поддержали и другие национально-культурные автономии, они приступили к сбору помощи. Гуманитарный груз планируют отправить во вторник или среду.

«Я связался с властями Оренбургской области, узнал, что нужно в первую очередь. Они сказали, что нужны вода и продовольствие», — сказал Канюкаев, добавив, что сам лично отправит питьевой и минеральной воды на 100 тысяч рублей.

В Орске подтоплено старинное татарское кладбище. Во избежание возникновения кишечных заболеваний, жителям запретили пить воду из-под крана. Появилась информация о 10 случаях заболевания кишечной инфекцией.

Ранее председатель совета региональной общественной организации «Оренбургская татарская национально-культурная автономия» Ильдус Давлятов рассказал «Татар-информу», что татары в регионах, в первую очередь, соплеменники из Пензенской и Самарской областей, проявили готовность прийти на помощь пострадавшим от наводнения.

5 апреля из-за сброса воды на Ириклинском водохранилище вода на реке Урал резко поднялась, что привело к разрушению насыпной дамбы у Орска. Губернатор Денис Паслер назвал это крупнейшим в истории области наводнением. Более 6,3 тысяч домов оказались подтоплены, в области объявлен режим ЧС федерального значения.

Рамис Латыпов