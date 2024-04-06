В Орске подтоплен район с компактным проживанием татар и татарское кладбище

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

В Орске подтоплена часть Старого города, где компактно проживают татары, и старинное татарское кладбище. Об этом рассказал «Татар-информу» председатель городской Национально-культурной автономии татар Азат Хайрутдинов.

«Татары в основном жили в Старом городе, после прорыва дамбы этот район остался под водой. Сейчас идет эвакуация, жителей переселяют в другие места. По сообщениям властей, подтоплено также старинное татарское кладбище. Населению запрещено пить воду из-под крана из-за угрозы распространения болезней», — сообщил Азат Хайрутдинов.

По словам бывшего руководителя Орской татарской автономии Рафаэля Нигматуллина, возможно, затопило и мечеть. Он прислал видео, снятое на улице Советская: вода находится на высоте забора. Мечеть расположена в Старом городе, недалеко от дамбы на улице Орджоникидзе, и попала в зону затопления. Также подтоплены православные религиозные объекты: Покровский храм и женский монастырь.

«Из крана течет грязная вода. Я обошел магазины, нигде уже не найти питьевую воду в пятилитровых бутылках — раскупили. Если дорога еще открыта, то воду привезут только завтра. Приезжали люди из Башкортостана, они говорят, что дороги тоже остались под водой», — добавил Рафаэль Нигматуллин.

Накануне, 5 апреля, в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. Перед прорывом в регионе из-за паводков произвели крупнейший сброс воды с Ириклинского водохранилища, в результате подтопило левобережную часть населенного пункта — Старый город, а также поселок Строителей.

«ГЭС находится на высоте 40 метров над уровнем нашего города. Вода идет мощной волной, потоком, поэтому обладает большой разрушительной силой», — пояснил руководитель татарской организации.

Азат Хайрутдинов перевез семью в Новый город, где живет его сестра. Сам он остался дома. «Вода еще не поднялась до того места, где я живу. Дома, которые находятся ниже, затоплены до крыш. Сказали, что ожидается еще один сброс воды с Ириклинской ГЭС, видимо, все-таки мне тоже придется уйти», — поделился собеседник агентства.

По информации Азата Хайрутдинова, в городе люди стараются помогать друг другу, помощь приходит и из соседних населенных пунктов. Он также поблагодарил татарстанцев за то, что те переживают за жителей Орска.

«Сейчас тяжело, а самое тяжелое будет позже, когда уйдет вода, потому что люди оставили все свое имущество, смогли взять только документы и самое необходимое. Придется восстанавливать дома», — подчеркнул он.

В зону затопления в Орске попали 4204 жилых дома с населением 10,8 тыс. человек и 13 социально значимых объектов. Найдены тела трех погибших. Сегодня вечером стало известно о еще одном прорыве дамбы, вода начала стремительно поступать в город. Под угрозой затопления оказались несколько поселков, их жителей призвали эвакуироваться.

В общей сложности 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Подтоплены более 6 тыс. домов, уже эвакуированы свыше 4,4 тыс. человек. Кроме того, в ночь на воскресенье уровень реки Урал может достичь критической отметки, предупреждают власти региона.

Президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС РФ Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации работ в зоне затопления.

Сегодня в Альметьевске организовали сбор помощи пострадавшим от наводнения в Орске, о чем сообщал «Татар-информ».

Автор материала — Рамис Латыпов.